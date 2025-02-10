人民网巴黎2月9日电 （记者尚凯元）当地时间2月7日晚，国际青少年和平艺术节在巴黎联合国教科文组织总部成功举办，来自中国五所学校的280余名学生与法国圣日耳曼昂莱国际中学、阿尔萨斯学校的百余名学生同台演出，吸引了各国驻教科文组织使节等800多名中外嘉宾参加。

中国常驻联合国教科文组织大使衔代表杨新育对中法教育界联袂打造这一艺术节给予了高度评价。她强调联合国教科文组织的理念是“于人之思想中筑起保卫和平之屏障”，同学们的演出践行了这一理念，让我们看到和平文化教育在中法两国的深厚基础和广阔前景。她勉励中国同学们要努力走出去，关心世界大事，争做宣传世界和平文化的小使者。

法国“和平领袖”基金会联合创始人多妮娅·卡瓦奇表示，和平不是一句口号，而是源于我们每个人在生活中的每个具体行动。青少年代表着世界的未来，在联合国教科文组织成立80周年之际，今晚中法学生联袂演出让我们所有的人看到世界和平的未来与希望。

演出涵盖中国非遗、经典西方音乐及多元艺术表演，展现了不同文化的交融与共鸣。活动还特别邀请乌克兰留学生与俄罗斯舞蹈家携手演绎华尔兹舞蹈，以优雅舞姿传递和平愿景。最终，晚会在全体学生与观众合唱《We Are the World》的歌声中落幕。

该活动由法国吴建民之友协会、法国“和平领袖”基金会联合主办。法国吴建民之友协会主席徐波表示，此次活动是2月5日中法中学校长论坛的延续，旨在探讨中学教育与全球公民意识的培养，恰逢二战胜利80周年和联合国教科文组织成立80周年的重要历史时刻，具有深远的时代意义。

图为演出现场。法国吴建民之友协会供图

图为演出现场。法国吴建民之友协会供图

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