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马德里举办“欢乐春节·中国庙会”庆祝中国新年

2025年02月10日09:29 | 来源：人民网-国际频道
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人民网马德里2月9日电 （记者颜欢）当地时间2月8日，2025年“欢乐春节·中国庙会”活动开幕式在马德里西班牙广场举行。来自西班牙十多个协会、侨团组织的演出团体，在马德里2月初春的阳光下登台献艺，吸引了数万民众现场参与观看。

中国驻西班牙大使姚敬向广大侨胞和当地民众致以新春问候，表示春节是全世界的文化遗产，中西人民共度“春节时刻”，分享“春节快乐”。姚敬介绍了国内经济社会发展成就和中西高水平交往成果，感谢西班牙各级政府一直以来对中国侨胞的关心和支持，以及对侨界活动的有力保障。中方愿同西方一道，共同谱写中西友好新篇章。

西班牙广场位于马德里市中心，是当地最负盛名的旅游景点之一。据悉，本次庙会活动为期2天，现场设有书法、糖画、剪纸等中国传统艺术展示摊位，还设有中华美食区，提供烹饪示范和品尝活动，让参观者了解中国的饮食文化，充分展示中华传统文化之美。

图为中国庙会开幕式现场。人民网 大卫·阿玛尔摄

图为中国庙会开幕式现场。人民网 大卫·阿玛尔摄

图为中国庙会开幕式现场。人民网 大卫·阿玛尔摄

图为中国庙会开幕式现场。人民网 大卫·阿玛尔摄

图为中国庙会开幕式现场。人民网 大卫·阿玛尔摄

图为中国庙会开幕式现场。人民网 大卫·阿玛尔摄

(责编：崔越、刘慧)

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