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全法学联2025蛇年春节联谊晚会举办

2025年02月10日09:26 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴黎2月9日电 （记者尚凯元）当地时间2月8日晚，全法中国学者学生联合会(全法学联)2025年春节联谊晚会在巴黎举行。中国在法留学人员、旅法华侨华人专家学者、国际中文教育工作者、学习汉语的法国学生参加活动，共庆蛇年新春。中国驻法国大使邓励出席并致辞，中国驻法国使馆公使陈栋、公参周家贵等陪同出席。

邓励在致辞中希望广大留法学子展现中国青年风貌，积极促进中法多领域交流合作，勉励大家珍惜在法留学的宝贵时光，扎实学习、增长才干，为未来的发展奠定坚实基础。他同时强调平安留学的重要性，表示使馆始终关心学子身心健康，并将全力提供支持与帮助。

全法学联主席姜艺萌在致欢迎词时表示，在过去的一年里，全法学联积极参与重大历史时刻，展现海外游子责任与担当，向世界展示中国青年风采。面对不断变化的世界格局，留学生们更加深刻地认识到个人发展与国家命运息息相关。留法学子应当秉承留学报国的光荣传统，将个人发展与国家大局紧密结合，在新时代奋勇前行。

晚会现场，留法学生们带来了古典舞、现代舞、传统民乐和合唱表演等多个节目。法籍华裔诗人张如凌献上诗朗诵《光阴启示录》。此外，晚会特别设置了知识问答、有奖竞猜等互动环节，台上台下热烈互动，在欢声笑语中庆祝新春到来。

图为晚会现场。人民网记者 尚凯元摄

图为晚会现场。人民网记者 尚凯元摄

图为晚会现场。人民网记者 尚凯元摄

图为晚会现场。人民网记者 尚凯元摄

图为晚会现场。人民网记者 尚凯元摄

图为晚会现场。人民网记者 尚凯元摄

(责编：崔越、刘慧)

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