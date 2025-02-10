人民网开罗2月9日电（记者黄培昭）班珠尔消息：当地时间2月8日，第22批援冈比亚中国医疗队走进冈比亚武装部队训练学校，为军官、士兵、学员及周边民众进行义诊，中国驻冈比亚大使馆参赞赵尚森、冈比亚武装部队训练学校Amie Bah中校、指挥官Abdoulie Secka上尉等出席了义诊活动启动仪式。

Abdoulie Secka对中国医疗队义诊活动表示由衷感谢，他指出，这次义诊活动充分体现了中冈两国之间深厚而持久的友好关系，反映了两国的共同价值观。他指出，这次义诊活动为冈比亚武装部队训练学校的军官、士兵及学员提供了宝贵的健康支持，切实展示了什么才是真正的朋友和合作伙伴。

中国驻冈使馆、冈比亚武装部队训练学校、中国医疗队合影。图片由援冈比亚中国医疗队提供

第22批援冈比亚中国医疗队队长蔡贵阳表示，中国政府自1977年开始向冈比亚派遣医疗队。2017 年以来，中国医疗队一直在冈比亚爱德华·弗朗西斯·斯莫教学医院 （EFSTH）开展临床、教学、培训等工作，中国政府每年都会向冈比亚捐赠大量药品和医疗设备。同时，我们通过中冈两国对口医院合作机制项目选派冈比亚的医生和护士到中国接受专业培训。除了在医院的工作之外，中国医疗队还会到其他有医疗需求的地方提供免费医疗服务，比如义诊、巡诊等。我们所做的一切都是为了进一步提高冈比亚人民的健康水平。

第22批援冈比亚中国医疗队队长蔡贵阳讲话。图片由援冈比亚中国医疗队提供

中国驻冈比亚大使馆对本次中国医疗队的活动高度重视和关注，并给予悉心指导。华为冈比亚公司向冈比亚武装部队训练学校医务部门捐赠了口罩、护目镜等医疗物资。

本次义诊分别设立健康咨询及常规检查区、超声检查区、心电图检查区和中医诊疗区。医疗队的神经内科、普通外科、妇科、儿外科、骨科等专科医生提供了专业的健康咨询和身体检查，并根据病情需要提供了超声及心电图等检查。此外，针灸、拔罐、推拿等传统中医疗法也备受当地军民欢迎。本次义诊吸引了大量周边民众，共诊治300余人。

义诊结束后，冈比亚武装部队训练学校Lamin S Gassama激动的对中国医疗队说，你们在我们最需要的时候来到这里，我们永远不会忘记你们的给予的无私帮助，希望中冈关系世代友好。

中国医疗队走进冈比亚武装部队训练学校开展义诊活动。图片由援冈比亚中国医疗队提供

中国医疗队走进冈比亚武装部队训练学校开展义诊活动。图片由援冈比亚中国医疗队提供

中国医疗队走进冈比亚武装部队训练学校开展义诊活动。图片由援冈比亚中国医疗队提供

中国医疗队走进冈比亚武装部队训练学校开展义诊活动。图片由援冈比亚中国医疗队提供

(责编：崔越、刘慧)