人民网阿斯塔纳2月8日电 （记者李强）2月8日，“欢乐春节”彩灯点亮仪式暨2025年哈萨克斯坦“中国旅游年”宣传活动在阿斯塔纳“MEGA”丝路商场举行，中国驻哈萨克斯坦大使韩春霖出席并致辞，阿斯塔纳市政府代表、各界友人、在哈华侨华人、孔子学院和留学生代表等200余人参加了此次活动。

韩春霖向中哈两国朋友致以新春祝福，介绍了春节和蛇年蕴含的丰富文化内涵，表示中哈人民相似的文化符号和传统折射出两国千百年来互学互鉴的优良传统，点亮彩灯象征着中华民族对家庭和生活的美好期盼，中方愿在新的一年与哈方共点传承、友谊与希望之灯，推动中哈关系向更高水平、更深层次、更广空间不断迈进。

中国驻哈萨克斯坦大使韩春霖致辞。人民网记者 李强摄

孔子学院师生献上舞狮表演。人民网记者 李强摄

韩春霖大使与阿斯塔纳政府代表一道点亮春节彩灯。人民网记者 李强摄

当地民众驻足体验中国传统文化。人民网记者 李强摄

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