人民网内罗毕2月8日电 （记者黄炜鑫，通讯员张晓昆、向成）南苏丹瓦乌消息：当地时间2月7日，中国第15批赴南苏丹（瓦乌）维和部队营区顺利通过联合国南苏丹特派团（联南苏团）环境部门评估，获得“绿色营地”称号。

“绿色营地”评估是联南苏团任务保障部每年针对各出兵国部队营区环境状况开展的综合性评估，旨在不断提高联南苏团各任务区环境标准，维护南苏丹生态环境，树立联合国在当地的良好形象。联合国营区环境检查分为绿色、黄色、红色三个等级，达到“绿色营地”标准可享受一年免检待遇。

此次评估检查中，由联南苏团环境部门组建的检查组，对我维和营区的水管理、废水管理、一般固体废物处理、危险废物管理、能源利用、自然资源管理、环保交流等各方面进行了全面检查，并根据实际情况作出现场评估。中国维和部队在各项评估中均达到“绿色标准”。

核查官威廉姆·阿尔米克表示，中国维和部队能够积极响应检查组提出的建议，出兵国中能有一支这样的队伍非常令人鼓舞。

据了解，去年12月底部署任务区以来，维和工兵分队先后完成了分点部署、机场平整、出兵国道路维护、超级营地主干道升级改造等任务，相继展开了补给线道路修复、难民营搬迁安置工程、修建地下掩体等工作。医疗分队接诊病患310人次，开展手术11台，得到了联南苏团的广泛认可。

检查评估现场。张晓昆摄

检查评估现场。张晓昆摄

检查评估现场。张晓昆摄

(责编：崔越、刘慧)