新华社突尼斯2月9日电（记者黄灵 王一盛）的黎波里消息：联合国利比亚支助团（联利支助团）近日宣布成立的咨询委员会9日在的黎波里举行第一次会议，讨论利比亚当前局势及举行大选所面临的相关问题。

根据联利支助团当天发表的一份声明，联合国秘书长利比亚问题副特别代表兼联利支助团代理主管斯蒂芬妮·库里出席会议并发表讲话。库里说，该咨询委员会是利比亚包容性政治进程的一部分，它不是一个决策性机构，也不会取代利比亚目前任何一个组织和机构。它将以利比亚现有框架和法律为基础开展工作。

库里表示，希望利比亚在维持稳定的基础上尽快举行全国范围内的选举。

联利支助团本月4日宣布成立一个由20名具有广泛代表性的利比亚人士组成的咨询委员会，该委员会将向联利支助团提交一份可操作并得到大多数利比亚人认可的提案，旨在解决利比亚大选进程中一些悬而未决的问题。联合国希望通过成立这个咨询委员会改变利比亚目前的政治僵局。

自2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚陷入动荡。得到联合国承认的民族统一政府与支持它的武装力量控制西部部分地区，而国民代表大会则与“国民军”结盟，同民族统一政府在利比亚境内形成割据对峙之势。在联合国斡旋下，利比亚冲突双方于2020年10月在瑞士日内瓦签署停火协议，并于当年11月在突尼斯举行的政治对话期间就“通往选举的路线图”达成一致，同意2021年12月举行总统和议会选举。此后由于种种因素，利比亚议会和总统选举被推迟。

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