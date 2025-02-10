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“春节蕴含的‘和’文化让人们团结起来”——访埃及翻译家、汉学家、作家米拉·艾哈迈德

2025年02月10日08:59 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗2月9日电 （记者沈小晓）“中国的春节是一个富有深厚文化内涵的节日。它被列入非物质文化遗产不仅是对中华文化的致敬，也是向世界发出邀请，让人们团结起来，秉持和谐价值观。”近日，埃及翻译家、汉学家、作家米拉·艾哈迈德在接受人民网记者采访时表示。

埃及翻译家、汉学家、作家米拉·艾哈迈德。受访者供图

埃及翻译家、汉学家、作家米拉·艾哈迈德。受访者供图

在米拉·艾哈迈德看来，春节是中华文化中最古老、最重要的传统节日之一，是万家团圆、辞旧迎新的喜庆日子，有着深刻的仪式意义，象征着更新、好运和繁荣，是一个让家人团聚并给人们带来美好希望的节日。“春节文化最让我着迷的是家人的团聚、和睦，以及对家人的思念。繁忙的工作让我们团聚的时刻变少，春节能让我们团聚在一起。”

米拉·艾哈迈德表示，中国文化在尊重事物差异性、多样性的基础上提倡事物和谐共存，认为不同事物之间没有互助互补，就不能形成充满活力和富有创造力的和谐整体。春节庆祝活动体现了文化作为各国人民沟通的桥梁作用。“我第一次参加春节庆祝活动是在2017年，当时开罗艾资哈尔公园里举行了盛大的庆祝活动，有许多艺术表演，比如舞狮舞龙、中国书法和剪纸。”她表示，春节不仅仅是中国的节日，也是所有相信文化多样性的人们共同的全球性节日。春节也不仅是一个节日，更是体现中国精神和历史的文化遗产。

米拉·艾哈迈德表示，文明具有多样性、独特性。中国始终尊重各国的文化传统，倡导文明交流互鉴。“中国反对霸权主义，尊重不同文明成果，促进文明交流，倡导不同文明和平共处、和合共生。这也是中国文化包容性、开放性的体现。”

2024年12月，联合国教科文组织将“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入人类非物质文化遗产代表作名录。米拉·艾哈迈德表示，中国有着悠久的历史和多元的文化，中华文明是世界文明百花园的重要组成部分，把这一中国传统节日列入人类非物质文化遗产代表作名录，具有十分重要的意义。春节蕴含的“和”文化让人们团结起来，共同面对时代挑战。当今世界比以往任何时候都更需要“和”文化，以及树立和谐价值理念。

(责编：崔越、刘慧)

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