新华社利雅得2月9日电（记者罗晨 王海洲）沙特阿拉伯外交部9日发表声明说，坚决反对以色列总理内塔尼亚胡有关迁移巴勒斯坦人的言论，并表示该言论旨在转移注意力，以掩盖以色列对加沙地带巴勒斯坦人所实施的“罪行”。

声明说，巴勒斯坦人民有权拥有自己的土地，任何人都不能剥夺巴勒斯坦人民的这种权利。

沙特外交部的声明没有明确提及内塔尼亚胡“在沙特领土建立巴勒斯坦国”的说法。

内塔尼亚胡日前访问美国。他在接受媒体采访时提及沙特有很大一片国土，“可以在沙特建立一个巴勒斯坦国”。此番言论遭到多国谴责。

伊拉克外交部9日发表声明说，强烈谴责内塔尼亚胡“在沙特领土建立巴勒斯坦国”的言论，认为其公然侵犯沙特主权，损害巴勒斯坦人民的合法权利，还违反国际法准则和联合国宪章。

此外，据伊朗伊斯兰共和国通讯社8日报道，伊朗最高领袖哈梅内伊和伊朗总统佩泽希齐扬当天在首都德黑兰分别会见巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）高级官员。佩泽希齐扬在会见中重申伊朗对加沙人民的支持，呼吁成立一个由伊斯兰国家参与的国际联盟，帮助加沙地带巴勒斯坦人重建被以色列破坏的领土。与会的一名哈马斯官员表示，美以关于加沙未来的说法是无效的，加沙的未来属于其人民。

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