新华社首尔2月9日电（记者姬新龙）一艘载有14名船员的韩国渔船9日凌晨在韩国全罗南道丽水市附近海域沉没。据韩国海警消息，截至当地时间22时（北京时间21时），涉事渔船上4人死亡、5人失踪，另有5人获救，其中1名失去意识者仍在抢救中。

据韩国海警消息，当天凌晨1时41分许，同行的渔船向海警报案，丽水海警随后紧急出动警备舰艇、飞机等展开救援。由于天气恶化，搜救工作一度停止，一直持续到夜间。丽水海警21艘警备舰艇、4架飞机以及海军、民间20多艘船只参与晚间的救援。

据介绍，涉事渔船为釜山籍139吨级拖网渔船“第22西京号”，船上有8名韩国籍、3名越南籍和3名印度尼西亚籍船员。救援人员在沉没船体内发现包括船长在内的4名韩国人死亡。有获救船员告诉海警，航行中因天气恶化导致船只倾覆。

这是韩国2月以来发生的第二起严重渔船事故，引发民众对韩国海洋安全管理的担忧。统计显示，2024年韩国渔船事故造成的死亡和失踪人数达到119人，较前一年增加52%，创下10年来最高纪录。

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