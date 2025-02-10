新华社东京2月9日电 新闻分析｜石破茂的口头支票能让特朗普放下关税大棒吗

新华社记者刘春燕

日本首相石破茂日前访问美国并会见美国总统特朗普。尽管石破茂有明显示好姿态，但对削减美日贸易逆差，特朗普态度坚决。石破茂此访在经贸层面的实效如何？能否让特朗普放下对日挥舞的关税大棒？

据日本媒体报道，在会谈中，石破茂希望通过主动增加投资和扩大进口向美国示好，以避免美方对日本输美产品加征关税。石破茂向特朗普谈及丰田和五十铃将在美国建厂造车的投资计划，表示日本会努力提高在美投资。

2019年以来，日本对美直接投资余额已连续五年保持第一，截至2023年，日本对美直接投资余额约为8000亿美元。石破茂强调，希望通过双方共同努力，将对美投资提高到创纪录的1万亿美元。

此外，石破茂还表示日本将增加对美国液化天然气的进口，称此举“有助于减少美国对日贸易逆差”。

特朗普在记者会上表示，“日本对美直接投资今后几个月将大幅增加”。他强调，削减美日贸易逆差的措施之一，就是“日本近期将开始进口创纪录数量的美国天然气”。

然而，日本国内媒体与专家多有质疑，石破茂能否兑现自己的口头支票？美国会否就此不再对日加征关税？两个问题的答案都是“不确定”。

日本笹川和平财团高级研究员渡部恒雄表示，为取悦美方，石破茂强调将对美投资额提高到1万亿美元，以及共同开发阿拉斯加液化天然气等项目。这一对策或许暂时奏效，但不能乐观地认为未来“关税大炮”就不会轰过来。

日本上智大学综合全球学部教授前岛和弘认为，日美首脑会谈充满互相奉承的“社交辞令”，然而“麻烦在后面”。扩大液化天然气进口、共同开发阿拉斯加天然气以及丰田、软银和五十铃增加对美投资等，能否破除美国对关税的执念，仍有待观察。

日本《读卖新闻》网站报道指出，特朗普表示“贸易逆差没有消除，将考虑提高关税”。报道认为，为避免被加征关税，日本今后恐怕只能持续不断地证明自己对美国经济的贡献。

针对特朗普所称美日“正在讨论有关阿拉斯加州石油和天然气事业的日美合资”，国际环境经济研究所理事竹内纯子表示，日方应对阿拉斯加气田项目持慎重态度，因为气田位于阿拉斯加北部，需建设长达1300公里的管道才能运到阿拉斯加南部港口，这将极大增加成本并最终由日本承担。

竹内说，美国希望日本购买阿拉斯加天然气的想法很早就有，石破茂政府有必要先学习一下前任们在此事上为何慎重。

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