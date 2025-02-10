新华社基多2月9日电（记者廖思维）厄瓜多尔9日举行大选，选举总统、副总统、国民代表大会（议会）议员和安第斯议会议员，任期至2029年。

当地时间9日7时，大选投票正式开始，超过1370万选民将从16个总统、副总统竞选组合中选出意向人选，同时选出151名议会议员和5名在安第斯议会中代表厄瓜多尔的议员。全国各投票站将于当天17时关闭。总统选举初步结果预计于当晚公布。

厄政府共部署约10万名军警执行选举投票安保工作。为确保选举公开透明，近千名国内和国际观察员共同监督选举流程。

厄宪法规定，总统选举中，首轮投票得票率过半或得票率超过40%且领先第二名多于10个百分点的候选人直接当选总统；如果没有候选人达到以上条件，得票率居前两位的候选人进入第二轮投票，得票多者当选。

厄前总统拉索于2021年5月就任，任期4年。2023年3月以来，厄议会中的反对派议员一直以造成国有资产流失为由对拉索发起弹劾。5月，拉索宣布解散议会，并要求全国选举委员会提前举行大选。现任总统诺沃亚在2023年10月举行的提前大选第二轮投票中获胜，当选总统，任期至2025年5月。

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