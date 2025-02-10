新华社莫斯科2月9日电（记者江宥林 刘恺）俄罗斯莫斯科548学校8日举行庆祝春节暨开设中文教育20周年联欢活动，约1000人到场参加。

莫斯科548学校的学生和毕业生在活动中表演了歌曲和音乐短剧，奉献了舞龙舞狮和武术等中国传统文化演出。活动当天还举行了第三届《熊猫剧场》中国影视节目俄罗斯青少年配音大赛启动仪式。

莫斯科548学校自2005年起开设中文课程。学校副校长柳博芙·科纽申科在接受记者采访时表示，学校师生、毕业生、学生家长踊跃参与活动，表现出他们对中文和中国文化的浓厚兴趣。“学生对中文学习的喜爱是我们发展中文教育事业的动力。希望通过举办此类活动让孩子们更好了解中国，更深刻感知俄中友好。”

阿纳斯塔西娅·季霍米罗娃是莫斯科548学校毕业生，也是学校的中文教师。她告诉记者，庆祝春节早已成为学校的传统。“每次参加这一活动，我都能感受到大家庭般的温暖。”她说，她的学生中，很多希望将来去中国学习、工作，或者到与中国开展合作的企业就职。“希望他们能用学到的中文知识实现梦想。”

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