新华社达卡2月9日电 通讯｜二月书香化作媒——记孟加拉国书展上的“中国书屋”

新华社记者孙楠

“孟加拉国和中国关系很好，但我们的民众对中国文化的了解还有很大的深入空间。我期待有更多向孟加拉国民众介绍中国文化的书籍。”曾在北京学习生活的沙米姆近日在孟加拉国书展上这样对新华社记者说。

孟加拉国一年一度最重要的图书展览活动“二月书展”正在首都达卡举行，由中国驻孟大使馆设立的“中国书屋”颇为引人注目。涵盖文化、历史、民俗、美食、经济、政治和中文学习等内容的1000余册中国图书吸引了络绎不绝的书友前来阅读或购买，二月书香化作了文化交流之媒。

2月7日，在孟加拉国首都达卡举行的“二月书展”上，一名男孩在“中国书屋”阅览书籍。新华社发（哈比卜·拉赫曼摄）

沙米姆带着儿子一起来到“中国书屋”，虽然已结束在北京的学习生活将近9年，但沙米姆对中国文化的热爱依旧十分浓烈。

“在中国学习的时候，我看了很多中国电影和儿童动画片来帮助我学习中文。”沙米姆说，这次来书展是为了找一些可以教孩子学中文的书。“我想在家里教他，让他也更加了解中国。”

“此前，我读过很多关于中国文化、食物、地理的书籍，我很喜欢。”高中生穆芭什瓦拉对记者说，“我从阅读这些书籍中学到了很多，现在我想更加深入了解中国文化。如果有机会的话，我将来想去中国学习。”

2月7日，在孟加拉国首都达卡举行的“二月书展”上，人们阅览书籍。新华社发（哈比卜·拉赫曼摄）

孟加拉国临时政府文化顾问法鲁基日前也来到“中国书屋”。“我最感兴趣的是关于中国科技发展的书籍，相信这能激励很多孟加拉国民众；另一类是关于中国如何在农业领域取得巨大进展以及如何灌溉、应对洪水等的书籍，这些话题与我们的经济发展密切相关。”法鲁基对新华社记者说。

今年恰逢中孟建交50周年，也是“中孟人文交流年”。法鲁基说，孟文化部将与中国大使馆紧密携手，打造一系列文化交流品牌项目，进一步探索深化两国在文化领域的合作空间。

中国驻孟加拉国大使姚文表示，文化交流是增进两国民众相互了解和友谊的重要纽带。希望以“中国书屋”为契机，为孟民众打开一扇了解中国的窗口。希望孟各界积极投身中孟建交50周年和“中孟人文交流年”各项活动，共同为中孟友好关系提质升级作出贡献。

“二月书展”发起于1972年，已成为孟加拉国持续时间最长、规模最大、最受欢迎的图书展览活动。今年的“二月书展”2月1日开幕，将持续一个月。“中国书屋”是书展上唯一由外国使领馆设立的展位。

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