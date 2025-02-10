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新华时评丨春节盛景：中国“叙事”与世界共鸣

2025年02月10日08:46 | 来源：新华社
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新华社北京2月9日电 题：春节盛景：中国“叙事”与世界共鸣

新华社记者谢彬彬

在这个活力满满、热气腾腾的蛇年春节，8天假期内全社会跨区域人员流动量超23亿人次，国内出游超5亿人次，1436.6万人次中外人员出入境，春节档上映新片总票房破百亿元……透过春节的窗口，世界全景式观察今日中国的经济发展和社会进步，从这一承载着深厚文化内涵与历史价值的重要传统节日中解码“何以中国”。

春运被外媒称为“全球最大规模的年度人员迁徙”。2025年春运40天里，全社会跨区域人员流动量预计达到90亿人次。保障如此大规模的人口流动，折射出如今中国交通系统日益发达、运力不断提升，社会治理、公共服务等方面的能力不断增强。“复兴号”高铁飞驰原野，C919大飞机翱翔蓝天，新能源汽车驶上“快充”路……越来越多国产交通工具助力春运，让世界看到了中国科技创新的力量。多家外媒注意到了今年春晚节目中的智能机器人扭东北大秧歌。法国《费加罗报》网站刊文指出，这场机器人完美惊艳的演出，展现了中国的科技雄心和进步。

春节带来大量人口流动，也带动消费市场活力涌动，一幅幅红火的消费图景，折射出中国经济的澎湃动力。欧洲《现代外交》杂志网站报道称，全球的企业都意识到春节所蕴含的巨大商机，很多国际知名品牌专门推出营销活动，发布春节主题的限量版商品、制作与春节相关的广告等。中国商务部数据显示，节日期间，食品、年俗商品、绿色智能家电、手机、平板等商品热销，重点监测零售企业家电、通讯器材销售额同比增长10%以上。聚餐、旅行、观影、看剧等服务消费需求集中释放，重点监测餐饮企业营业额同比增长6.2%。冰雪游、文博游等热度不减，春节假期国内出游总花费6770亿元，同比增长7.0%。春节档电影票房创历史新高，观影人次刷新历史纪录，爆款影片热度持续走高。路透社报道说，中国电影行业在这个春节档迎来了丰收，这一成绩“令人鼓舞”。俄新社刊文指出，今年春节假期消费支出的增长表明，中国经济不仅在数量上，还在质量上有新的提高。

春节申遗成功，进一步扩大了春节的世界影响力。越来越多人从春节的热闹场景中，找寻到春节传承的和平、和睦、和谐等中华文明理念，承载的家庭和睦、社会包容、人与自然和谐共生、对美好生活的追求等全人类共同价值。巴基斯坦智库全球丝绸之路研究联盟创始主席阿万认为，春节蕴含着人与自然和谐共生的理念。“人们在欢迎春天和新一轮自然周期的到来中，懂得尊重规律、善待万物的重要性，并积极致力于实现可持续发展。”

乙巳蛇年春节所展现的红火兴旺，让世界看到今日中国的满满活力和勃勃生机，更从春节所蕴含的传统文化和价值观中看到了中国的光明未来。春节，是一个新起点，也预示着新希望。新的一年，中国将以蛇行千里的劲头，凝神聚力搞好自身发展，在憧憬祝福中携手各国书写合作共赢的新篇章。

(责编：徐祥丽、张悦)

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