人民网开罗2月9日电 （记者沈小晓）近日，“中国视听盛宴”——中国优秀电视和网络视听作品推介会暨纪录片《中国》埃及首播启动仪式和“金钟之星”中国民族音乐专场演出在开罗歌剧院成功举办。中国文联党组书记、副主席李屹，中国驻埃及使馆临时代办张涛、参赞兼开罗中国文化中心主任张易，中国音协分党组书记、驻会副主席韩新安，中国视协分党组书记、驻会副主席闫少非，埃中友协副主席希夫尼，埃及国家电视台台长娜伊拉，埃及联盟党副主席穆罕默德，埃及参议院礼宾局局长扎希等中埃嘉宾出席活动。

纪录片《中国》以对今日中国社会最具深远影响的人物与故事为脉络，生动展现了中国历史文化的深厚底蕴和中国人民的精神风貌。在该片埃及首播启动仪式上，闫少非、娜伊拉先后致辞，共同表达推动中埃视听文化交流与合作的真诚愿望，总制片人、总导演李东珅发表感言。在百余名嘉宾见证下，李屹、张涛、娜伊拉共同点亮启动灯柱，宣布阿拉伯语版纪录片《中国》第一季正式登陆埃及国家电视台，为埃及观众开启又一扇了解中国历史文化和现代社会发展的视听之窗。

活动现场还播放了中国网络视听平台的20部优秀电视和网络视听作品推介视频，集中展现中国视听作品创作的蓬勃发展和多元魅力。

随后，“金钟之星”民乐团的艺术家们以精湛的技艺为近千名中埃嘉宾和观众倾情呈现精彩演出，共庆新春佳节。

演出在欢快喜庆的器乐合奏《幸福年里新春乐》中拉开帷幕，《小放牛》《百鸟朝凤》《夜深沉》《十面埋伏》《二泉映月》《西凉沙影》《查尔达斯》《梁山伯与祝英台》《我爱你，中国》《今夜无人入睡》等中外经典曲目轮番上演，充分展现了中国传统民乐的独特魅力和创新发展，并对埃及经典乐曲《我的美丽祖国》作了中国风格的深情演绎，引发现场观众强烈共鸣和热情回应。演出尾声阶段，2位埃及乌德琴演奏家与中国艺术家同台合奏民乐经典《花好月圆》和《金蛇狂舞》，两国艺术家默契配合，用音乐架起友谊桥梁，共同表达对新年的美好祝福，将现场喜庆气氛推向高潮。

上述两场活动系2025埃及“欢乐春节”重点活动，由中国文联、中国驻埃及使馆共同主办，中国音协、中国视协、开罗中国文化中心、开罗歌剧院、埃及国家电视台、埃中友协等多家中埃机构联合承办。

“金钟之星”中国民乐专场演出现场。图片由开罗中国文化中心提供

“金钟之星”中国民乐专场演出现场。图片由开罗中国文化中心提供

“金钟之星”中国民乐专场演出现场。图片由开罗中国文化中心提供

“金钟之星”中国民乐专场演出现场。图片由开罗中国文化中心提供

(责编：崔越、刘慧)