预计到2040年将吸引180亿美元投资

本报记者 时元皓

乌拉圭工业、能源和矿业部不久前宣布，将在里奥内格罗省首府弗雷本托斯投资建设该国首个绿氢项目，总投资额3860万美元，预计2026年投产。据悉，该项目将安装8000块太阳能电池板，借助太阳能生产绿氢，并建设配套制氢装置和加氢站。预计项目投产后，年产绿氢将达到77吨。生产的绿氢主要将被用于重型卡车运输业，并服务于林业、造纸业等重要产业，每年可助力减少二氧化碳排放870吨。

绿氢被视为最具发展潜力的清洁能源之一。乌拉圭工业、能源和矿业部发布的一份报告指出，2017—2020年间，乌拉圭97%的电力都来自水能、风能、太阳能等可再生能源。乌拉圭在可再生能源发展领域已经打下坚实基础，具备未来成为绿氢及其衍生品生产国和出口国的巨大潜力。一方面，丰富的风能、太阳能等资源将降低大规模制氢成本，提高市场竞争力；另一方面，乌拉圭拥有发达的内部物流系统和国际重要港口，便于绿氢的国内消费及对外出口。乌拉圭工业、能源和矿业部部长艾莉萨·法西奥表示，发展绿氢产业是乌拉圭推进下一阶段能源转型的一大关键。

近年来，乌拉圭政府对国家绿氢产业发展制定了详细规划。2022年，乌拉圭推出第一版《乌拉圭绿氢及其衍生品路线图》并向公众征求建议，目前正式的版本路线图已经公开发布。该文件显示，预计到2040年绿氢产业将吸引180亿美元投资，相关产业将直接创造3万多个工作岗位，绿氢及其衍生物每年有望给乌拉圭带来19亿美元的收入。根据该路线图，预计到2030年，重型氢燃料电池汽车在乌拉圭的普及率将达到3%，2040年将达到35%。除这一应用场景外，预计海上运输、航空运输等对于绿氨和绿色甲醇等绿氢衍生品的需求也将增加，乌拉圭国内的集装箱货船使用该类型燃料的普及率将于2040年达到9%。此外，绿氢衍生品还将被用于该国化肥行业，助力行业减碳。

乌拉圭政府正逐步加大对绿氢相关研究的补贴力度。2024年10月，乌拉圭国家研究和创新局发起一项倡议，旨在为绿氢相关研究技术的应用提供资助，包括太阳能制氢、氢能源运输与供应等技术。乌拉圭还积极吸引世界各国投资该国绿氢产业。2024年5月，法西奥率团参加在荷兰举行的世界氢能峰会，对该国绿氢项目进行推介。“乌拉圭有望成为绿氢产业的重要投资目的地和出口中心，预计到2040年，乌拉圭绿氢产业出口收入将达到13亿美元。”法西奥说。

《 人民日报 》（ 2025年02月10日 16 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)