新华社达累斯萨拉姆2月8日电 （记者华洪立、史彧）东非共同体（东共体）与南部非洲发展共同体（南共体）8日在坦桑尼亚达累斯萨拉姆联合举行国家元首和政府首脑会议，讨论刚果（金）东部局势，并呼吁立即在刚果（金）停火。

此次峰会由坦桑尼亚总统哈桑，东共体轮值主席、肯尼亚总统鲁托，以及南共体轮值主席、津巴布韦总统姆南加古瓦共同主持，非洲多国和区域组织领导人出席。

哈桑在开幕式上表示，相关方都应积极参与和平对话和调解，共同寻找解决刚果（金）局势的可能方案，相关国家领导人在寻求刚果（金）东部和平与安全的过程中应始终保持团结。

峰会发布的公报说，与会各方呼吁立即在刚果（金）停火，恢复当地人道主义援助物资通道，并通过对话以政治和外交手段化解冲突。

近一段时间以来，刚果（金）东部局势恶化，反政府武装组织“M23运动”攻入包括北基伍省首府戈马市在内的多个重要城镇，引发国际社会对爆发更大范围地区战争的担忧。

《 人民日报 》（ 2025年02月10日 16 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)