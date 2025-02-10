本报柏林2月9日电 （记者徐馨）在国际建筑界享有盛誉的德国伊达斯建筑论坛8日开始举办来自中国的展览“风生水起——基础设施公共化的空间实践及深圳研究展”，将持续至3月19日。与展览相关的系列座谈会“水的利弊之辩”同期举行，来自中国、德国、瑞士、荷兰等国的专家学者和建筑师展开热烈讨论。

“风生水起——基础设施公共化的空间实践及深圳研究展”集中呈现中国建筑师刘珩及深圳南沙原创建筑设计工作室多年来的建筑实践，如深圳废弃工业设施的再利用，污水处理厂、水闸等基础设施设计建造等。该展还展出深圳大学粤港澳大湾区创新设计实验室的研究成果“水与城市化：深圳案例”，吸引众多参观者驻足。

德国城市规划学者、研究中国当代建筑的专家爱德华·柯格表示，今天的中国正以实验性的探索精神解决问题，这是欧洲可以学习借鉴的。欧洲和中国面临着一些相似的发展问题，应携手合作，共同开创美好未来。

《 人民日报 》（ 2025年02月10日 16 版）

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