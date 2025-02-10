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火热“中国游”展现开放发展魅力（和音）

2025年02月10日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　外国游客对中国的新体验、新认知，不断赋予中国故事更加鲜活的力量，形成了口耳相传、相互推荐的良性传播，展现了真实、多元、亲切的中国形象

　　

　　在上海豫园九曲桥上观赏花灯，在浙江丽水乡村品尝年夜饭，在四川阆中古城体验龙狮巡游，在黑龙江哈尔滨感受冰雪魅力……今年春节，随着入境免签、过境免签政策的持续优化，“中国游”持续升温。中国国家移民管理局数据显示，今年春节假期共计95.8万人次外国人出入境，较去年春节同期增长22.9%。“中国游”凸显中国旅游竞争力、文化软实力、国际吸引力的提升，展现了中国热情友好、开放包容、发展进步的风采。

　　越来越多外国游客前来观赏中国的壮阔山河，探寻中华文化蕴含的价值理念和人文精神，见证中国式现代化的发展成就。在海外短视频平台上，“中国游”标签下有超过10万条视频，总播放量近10亿。“感受到中国文化的独特魅力”“亲身经历才是理解中国的最佳视角”“对中国的认识更加具体深刻”，外国网友的留言体现了各国人民对中国和中国文化的认同与尊重，对深化人文交流、促进民心相通的诉求与期待。

　　“中国游”蓬勃发展，是中国坚定不移推进高水平对外开放的生动体现。过境免签政策优化升级、免签“朋友圈”持续扩容、国际航线增班扩量等便利措施接力带动，让外国游客来华热情高涨。从上海机场边检“百人外语志愿服务队”协助办理入境手续，到北京等口岸城市推出免费半日游等活动，再到多个旅游城市设计特色文化体验产品和线路，产业链的不断完善引导外国游客从“入乡”到“随俗”，“中国游”需求进一步释放。2024年，6488.2万人次外国人出入境中国，同比增长82.9%。持续扩大高水平对外开放，让中国成为国际旅游最大客源国和主要目的地，让国际社会看到了一个敞开怀抱、自信开放的中国。

　　“中国游”是外国游客直接、深入了解中国的重要渠道，让“美丽中国”形象不断传递、更新、深化。从漫步北京的长城、欣赏张家界的峰林地貌，到体验“高铁速度”、便捷的外卖配送服务，“中国游”消费环境不断优化、体验不断升级。在湖北赤壁的羊楼洞古镇品青砖茶，在福建三明的明溪县参加观鸟节，外国游客不仅走进资源丰富的旅游城市，也来到有独特风土人情的小众地方。第三方平台数据显示，今年春节期间，51个中国乡镇第一次迎来了外国人的旅游订单。外国游客对中国的新体验、新认知，不断赋予中国故事更加鲜活的力量，形成了口耳相传、相互推荐的良性传播，展现了真实、多元、亲切的中国形象。

　　中国旅游消费市场亮点多、活力足，向世界传递经济增长的动力和希望。中国国家税务总局的数据显示，与去年春节假期相比，今年春节假期全国消费相关行业日均销售收入增长10.8%，旅游相关服务销售收入同比增长37.5%。有专业平台的机票数据显示，去年入境的外国旅客中，每4个人中就有1个是“回头客”。中国旅游消费凸显强劲势头和活力韧性，成为带动全球旅游经济增长的重要引擎。

　　火热“中国游”，体现中国持续扩大高水平对外开放的坚实步伐，彰显开放发展的信心和魅力。开放是中国式现代化的鲜明标识，只有开放的中国才会成为现代化的中国。中国将继续以开放包容的姿态迎五洲客，促进各国民心相通、文明互鉴、合作共赢。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月10日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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