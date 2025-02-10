本报记者 章念生 白元琪 杨 一

位于泰国春武里府的美的空调泰国工厂生产车间。

本报记者 白元琪摄

在泰国春武里技术学院内，教师正指导轨道交通专业学生操作高铁模拟驾驶设备。随着中泰铁路项目的推进，该学院积极与中国对口院校开展高铁技术培训等交流合作。

本报亚太中心分社 普拉维摄

机械臂上下舞动进行装配焊接、物料运输车往来穿梭于各个生产分区、工程师借助自动化设备将电池嵌入汽车底部……走进位于泰国罗勇府的广汽埃安智能工厂，高效有序的生产车间令人印象深刻。

从新能源、数字经济等新兴产业到旅游、教育等人文领域，近年来中泰双边合作不断拓展，推动中泰命运共同体建设取得更大进展。双方还在澜沧江—湄公河合作、中国—东盟合作等地区机制内紧密协作，共同推动区域发展与繁荣。

数智赋能，经济增长添活力

作为泰国唯一的“光储充一体化”工厂，广汽埃安智能工厂通过使用光伏发电+智慧储能、超充与电池梯次利用等先进技术，有效节约成本、降低能耗。

“工厂可实现多款车型的共线生产，年设计产能5万辆。运营半年多来，汽车零部件本地化率已达45％。”广汽埃安东南亚负责人王浩勇向记者介绍。

近年来，泰国政府大力支持新能源汽车产业发展，为中国车企提供了广阔的市场空间。两国将新能源汽车产业打造为新增长点，在整车生产、动力电池、充电设施等领域展开深度合作。分析人士认为，中国新能源汽车产业链完备、技术先进，有助于泰国实现2030年新能源车销量占比30％的目标，提升汽车智造水平并促进就业。泰国工业部前部长宾帕达·威猜恭表示，多家中国汽车品牌在泰“安家落户”，极大促进泰国汽车业转型，为区域经济增长注入新活力。

在泰国春武里府，美的空调在当地的首个智慧工厂已投入使用。在工厂车间内记者看到，一条条流水线上的元器件通过空中输送线、悬挂链、自动导引车等智能物流方式实现组装。工厂负责人蔡耀武向记者介绍：“工厂85％的物流搬运量实现自动化。在5G赋能下，生产效率提升了15％到20％。如今，这座工厂平均每10秒就能生产出一台空调，日均产能达2.8万台。”依托人工智能等前沿技术，中泰两国正不断推动传统制造业提“智”升级。

华为与泰国气象局日前合作推出盘古大模型，将台风路径预测时间缩短至数十秒，为泰国农业和旅游业发展“保驾护航”。华为泰国有限公司总经理李雄伟表示，未来将继续推动人工智能大模型与公共事业融合，为泰国民众带来更多数智化福利。泰国副总理兼数字经济和社会部部长巴瑟表示，在“数字丝绸之路”的框架下，泰中双方在大数据分析、数据挖掘等领域积极深化互惠合作。

人文交流，增进了解促友谊

在一家主营泰北特产的淘宝店铺首页，清莱的阿拉比卡咖啡豆、清迈的草本洗发水等产品受到不少中国消费者青睐。店铺创始人之一达奈通说：“中国电商市场潜力巨大，我们希望通过网络平台让更多中国人了解泰北特色产品，助力当地经济发展。”

达奈通还在清迈大学艺术传媒与技术学院担任副院长。2022年，该学院与清迈大学孔子学院共同签署“中泰跨境电商”硕士研究生联合培养项目。两年多来，从这里走出一大批数字化“新星”，为当地电商发展增添活力。

如今，“中文+专业技能”正成为中泰教育合作的新趋势。2023年8月，中国敦煌网集团携手清迈大学孔子学院推出跨境电商创新创业课程；次月，参与“中泰跨境电商”项目的泰国学生飞赴海南自贸区德航集团有限公司进行实训……中泰双方在职教等领域合作不断开花结果，为两国青年提供更多实现价值、干事创业的机会。

中泰两国民众的互访不断增加。自2024年3月1日中泰互免签证协定正式生效以来，中国游客位居泰国外籍游客来源地榜首，泰国赴华游客数量较2023年大幅增长。重庆以其独特的山城地貌和麻辣鲜香的美食，深受泰国游客喜爱。携程海外平台数据显示，去年3月至11月，泰国游客来重庆游玩的人数同比增长约3倍。哈尔滨凭借独特的冰雪景观，最近成为泰国游客的热门目的地。哈尔滨冰雪大世界以泰国大皇宫为原型用冰复刻的一栋“冰皇宫”，尤其让泰国游客着迷。而在泰国，曼谷的古迹寺庙、普吉的海岛风光以及清迈的悠闲生活，也吸引了大批中国游客到访。

团结合作，共同发展开新局

2025年1月1日，泰国正式成为金砖伙伴国。泰国外交部新闻司司长尼空德表示，成为金砖伙伴国，为泰国深化与中国等金砖成员国及其他伙伴国的经济联系提供了重要契机，将增进各国之间的互信与友谊。

当前，中泰两国在金砖、澜湄、中国—东盟、亚太经合组织等合作框架下加强协调沟通，为地区与全球和平、稳定、发展、繁荣作出贡献。

澜湄合作机制自2016年启动以来便展现出强大的生命力和广阔的发展前景。由中方设立的澜湄合作专项基金，截至目前已为700多个项目提供资金支持，为流域国家经济发展和民生改善注入强劲动力。中国驻泰国大使韩志强介绍，泰方积极参与使用澜湄合作专项基金，累计获得基金预算支持超过2000万美元，实施了一大批接地气、惠民生、成效实的优质项目，为民众带来更多幸福感。

中泰共促区域经贸发展。去年10月，中国—东盟自由贸易区3.0版升级谈判实质性结束。作为东盟牵头国，泰国为升级谈判不懈努力，为地区经济一体化进程按下“快进键”。同时，以亚太经合组织为载体，中泰双方致力于维护多边贸易体制，对贸易保护主义坚决说“不”，持续推动地区贸易投资自由化便利化进程，不断做大亚太地区的“经济蛋糕”。

泰国朱拉隆功大学国际经济研究中心主任比迪表示，泰中双方积极践行真正的多边主义，促进全球南方国家共同发展繁荣。

（本报曼谷2月9日电）

《 人民日报 》（ 2025年02月10日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)