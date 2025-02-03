新华社北京2月2日电 外交部发言人2日就美方宣布对中国输美产品加征10%关税答记者问。

有记者问：美国东部时间2月1日，美方宣布对中国输美产品加征10%关税。中方对此有何评论？

发言人说，美方以芬太尼等问题为由，对中国输美产品加征10%关税，中方对此强烈不满，坚决反对，将采取必要反制措施，坚定维护自身正当权益。

发言人表示，中方的立场是一贯的、坚定的。贸易战、关税战没有赢家。美方单边加征关税的做法严重违反世贸组织规则，不仅解决不了自身问题，更不利于双方，无益于世界。

发言人说，中国是世界上禁毒政策最严格、执行最彻底的国家之一。芬太尼是美国的问题。本着人道主义精神，中国为美国应对芬太尼问题提供了支持。应美方请求，中方于2019年宣布正式整类列管芬太尼类物质，是全球第一个正式整类列管芬太尼类物质的国家。中方同美方开展了广泛的禁毒合作并取得显著成效，这是有目共睹的。美方应客观、理性看待和处理自身芬太尼问题，而不是动辄以关税手段威胁他国。加征关税的做法不具建设性，势必影响并损害双方今后就禁毒问题开展合作。

发言人说，中方敦促美方纠正错误做法，维护中美禁毒合作来之不易的良好局面，推动中美关系稳定、健康、可持续发展。

《 人民日报 》（ 2025年02月03日 03 版）

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