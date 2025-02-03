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“春节热”让“入境游”更火

本报记者 白紫微 刘军国 宋豪新
2025年02月03日05:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　来自芬兰的詹内·塔尔瓦伊宁和妻子在上海旅行两周，完整地体验了一把沪上春节的热闹氛围。东方明珠电视塔、迪士尼乐园、外滩、朱家角古镇……他向记者打开手机相册，里面记录着夫妻二人在上海的足迹。“我们早就计划来上海看看，中国的过境免签政策给我们出行带来了很大便利！”塔尔瓦伊宁对记者说。

　　今年春节是“春节”申遗成功后的首个春节，也是中国全面放宽优化过境免签政策后的第一个春节，外国游客来华的热情愈发高涨。在这里，他们体验原汁原味的中国年，感受中国文化魅力，与中国民众相近相知。

　　上海是许多外国朋友来华旅游的第一站。据上海出入境边防检查总站统计，春节假期以来，截至2月1日17时，该总站已查验入境外籍人员4.1万人次，其中免签入境的外籍人员数量达2.2万人次，占入境外籍人员总数的53.7%。

　　“原来需要办理签证，现在我和朋友订了机票就能来，时间很灵活。”首次来华的比利时游客西贝·德斯梅特说。

　　甫一抵沪，德斯梅特便和朋友慕名前往豫园灯会。九曲桥上，以《山海经》中的神兽、奇花异草等造型亮相的花灯，如梦似幻。“灯会充满创意，这种传统与现代相结合的美学设计，让我感受到中国文化的独特魅力。”德斯梅特一边拍照，一边与朋友讨论花灯的设计理念，“每一盏花灯都蕴藏着深厚的文化底蕴，它们不仅美丽，还展示了历史的深度。”

　　在高632米的中国第一高楼上海中心大厦，瑞士帆船运动员埃利亚·科伦坡乘坐超高速观光电梯，仅用约1分钟就来到位于118层的观光平台，繁华的上海都市风貌尽收眼底。

　　“看着这些地标性建筑在灯光下熠熠生辉，我突然意识到，这不仅是一个城市的美丽风景，更是一个国家开放发展的缩影。这才是理解中国的最佳视角。”科伦坡有感而发。

　　在浙江丽水青田县方山乡龙现村，哈萨克斯坦小伙子扎尔加斯屏息悬腕，羊毫笔尖在洒金红纸上写下一个“福”字。“这是我第一次写毛笔字，第一次写春联，感觉非常新鲜有趣，很有成就感！”他说。

　　扎尔加斯还加入到青田鱼灯舞的表演中。“注意手腕发力，要像鱼尾摆动自然。”在村民的指导下，两米长的竹制鱼灯在他手中左摇右摆，灯影在黛瓦白墙上投下跃动的波纹。一番走阵、舞灯下来，扎尔加斯气喘吁吁，手臂也有点酸，但很兴奋。

　　来自阿富汗的托希应中国朋友之邀第一次到青田过年。鱼头豆腐汤、清蒸全鱼、春卷……托希品尝了一顿丰盛的年夜饭。“朋友的母亲告诉我，每种食物的象征意义都是对新年的期盼，比如鱼象征‘年年有余’，这让我对中国美食的理解更加深刻了。”他说。

　　和朋友家人一起包饺子，托希感受到了家的温馨和团圆的味道。厨房里，大家围成一圈，托希用手指蘸一点水，沿着饺子皮的边缘轻轻涂抹，把馅料包进饺子皮里，再慢慢将皮捏合。“看！我包的饺子像不像一艘小船？”他学得有模有样。

　　“家里充满欢声笑语，晚饭后，大家还坐在一起看春晚、聊天，我感觉自己成为了家庭的一员，这在我过去的经历中很少有过。”托希的话中满是感动。

　　春节期间，四川成都大街小巷喜气洋洋、热闹非凡。成都出入境边防检查站数据显示，1月28日至2月2日13时，成都航空口岸查验入境旅客44720人次。来自俄罗斯的娜塔莉亚·彼得罗娃第一次来到这里，体验“川味”十足的中国年。吃火锅、喝盖碗茶、看大熊猫、体验非遗……彼得罗娃的手机日程上，密密麻麻记满了春节旅游攻略。

　　和彼得罗娃同行的安德烈，最想去被誉为“中国春节文化之乡”的阆中。从天府国际机场乘高铁直达阆中，中国高铁的四通八达和舒适便捷的服务让他印象深刻。

　　在阆中，两人白天进古城，看民俗表演，晚上走进落下闳大剧院，观看大型文艺节目《阆苑传奇》。“在阆中古城体验了龙狮巡游、竹马牛灯等春节习俗文化，喜庆又热闹，真是让我大开眼界。”安德烈意犹未尽。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月03日 03 版）

(责编：赵欣悦、曹昆)

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