在2025年柏林及勃兰登堡中国留学生蛇年春节联欢晚会上，当地学生表演武术节目《中国武魂》。

本报记者 刘 赫摄

在比利时布鲁塞尔举办的“中国春节游园庙会”上，当地观众与庙会演员合影。

本报记者 牛瑞飞摄

当地时间2月1日，在巴西圣保罗市中心自由广场举办的欢乐春节园游会开幕式上，当地民众与舞狮表演者合影。

本报记者 时元皓摄

在墨西哥第四届中国新年文化节上，当地青年身着中国传统服饰留影纪念。

本报墨西哥分社 埃内斯托·多明戈斯摄

西班牙2025“欢乐春节”蛇年春节公路跑鸣枪开跑。

本报记者 颜 欢摄

在塞尔维亚诺维萨德大学孔子学院近日举办的春节联欢活动上，当地学生展示书法作品。

张梦琪摄

在日前举办的塞舌尔第十二届“中国日”庙会上，当地民众表演舞龙。

李倩倩摄

春节是中华民族最隆重、最热闹的传统佳节。近年来，“春节”先后被列入联合国假日和联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。春节在全球的影响力日益提升，成为世界普遍接受、认同和欣赏的中华文化符号。在世界范围内，多姿多彩又充满创意的春节文化活动已成为海外同胞寄托情感的纽带、世界感知中国的窗口、文明交流互鉴的桥梁。

“真切感受到春节承载着深厚的历史文化底蕴和吉祥美好的寓意”

火红的灯笼高高挂起，各式花灯流光溢彩。春节期间，俄罗斯莫斯科中国贸易中心里熙熙攘攘，不少当地市民和游客专程前来，参加以“欢乐春节”为主题的新春庙会。

贴春联、品茶艺、赏非遗……精彩多样的特色活动，让人们流连忘返。雅致的汉服吸引了许多女孩试穿拍照，灵动可爱的萌蛇玩偶令小孩子们爱不释手，热气腾腾的煎饼则让人忍不住大快朵颐。提起毛笔写下自己的中文名字，举着冰糖葫芦、手持福字合影留念，莫斯科市民奥尔格耶娃和孙女乐在其中。“今年的新春庙会格外热闹，而且来参加的年轻人也越来越多。”她说，自己是第二次带孙女逛新春庙会了，希望俄罗斯年轻一代通过春节这一窗口，更加深入了解中国传统文化和当代中国，为俄中友谊添砖加瓦。

庙会一侧，等候体验《唐宫夜宴》扩展现实（XR）大空间沉浸展的观众排起了长队。只要一戴上虚拟现实（VR）眼镜，便可瞬间“穿越”至唐朝，与诗人李白、杜甫一起游洛阳、赏歌舞，享受一场跨越时空的文化之旅。“仿佛身临其境，太震撼了！”俄罗斯人民友谊大学学生谢尔巴科夫说，“真是不虚此行！通过亲身体验，我真切感受到春节承载着深厚的历史文化底蕴和吉祥美好的寓意，对历久弥新的中国文化有了更新的认知。”

中国驻俄罗斯大使张汉晖表示，希望通过“欢乐春节”系列活动，向中俄两国民众传递美好祝愿，架起一座心灵沟通、情感融通的友谊之桥。俄罗斯联邦委员会（议会上院）国际事务委员会第一副主席安德烈·杰尼索夫表示，举办共庆春节的活动，将有力促进俄中两国民众对彼此传统文化的理解和欣赏，不断加深两国民众间情感联结，巩固深化友谊。

“以如此新鲜酷炫的方式庆祝春节，感觉既有意思，又有意义”

新春佳节之际，位于阿联酋阿布扎比的谢赫扎耶德文化遗产节会场挂起大红灯笼，可爱的“吉祥蛇”在大屏幕上不停闪动，春节文化元素成为一道亮眼的风景线。

近日，“温暖迎春·欢乐春节”2025中国新能源车大巡游在阿联酋举行，来自比亚迪、小鹏、吉利等13家中国车企的新能源车组成的车队在迪拜集结，沿赛赫阿尔萨拉姆景观路线，一路驶向位于首都阿布扎比的谢赫扎耶德文化遗产节会场。

谢赫扎耶德文化遗产节是阿联酋境内规模最大的文化遗产展示活动。“春节”刚刚申遗成功不久，今年的春节巡游活动特意将终点选在了谢赫扎耶德文化遗产节会场。中国驻阿联酋大使张益明表示，期待通过春节与谢赫扎耶德文化遗产节的美好邂逅，向各界友好人士传递节日祝福，共同感悟中阿两大民族对于和谐与美好的孜孜追求。

车辆试驾、春节福袋等活动吸引了现场中外观众围观体验。调整坐姿感受座椅舒适度，点击中控屏幕查看各项功能……刚坐进一辆中国新能源汽车，阿联酋小伙阿卜杜勒·马利克就迫不及待地“研究”起来。“中国新能源汽车质量可靠，科技感足，舒适性好，我有很多朋友都很喜欢。”马利克说，“既能感受中国春节的热闹，又可以看到这么多的中国新能源汽车，以如此新鲜酷炫的方式庆祝春节，感觉既有意思，又有意义。”

阿联酋外交部能源和可持续发展事务司司长卡尔卡什表示，春节巡游活动已成为阿中文明交流互鉴的典范。让新能源车加入巡游共同庆祝中国春节，正是践行了绿色出行理念，为阿中携手应对气候变化作出了有益贡献。

“好好学习中文，向更多人讲述中国文化的丰富内涵”

华灯初上，德国柏林工业大学学生礼堂张灯结彩。日前，由柏林工业大学、柏林洪堡大学、柏林自由大学三所高校的中国学联联合主办的2025年柏林及勃兰登堡中国留学生蛇年春节联欢晚会在此举行。

作为德国最具规模和影响力的留学生文化盛会之一，柏林及勃兰登堡中国留学生春晚已延续10余年。“‘春节’申遗成功后，我身边的许多外国朋友对春节文化的兴趣更加浓厚。”晚会总导演、柏林工业大学中国学联主席马文豪说。“我们想把春节文化浓缩成一个个节目、一份份心意，传递给德国朋友。”柏林洪堡大学中国留学生何子娴特意挑选了一条精美的马面裙参加晚会，展现中国传统服饰的魅力。

灯光璀璨，星河流转，灵动柔美的开场舞《上春山》为晚会拉开序幕；中德学子联合武术表演气势如虹，一招一式刚劲有力，赢得阵阵喝彩；两国小朋友合唱中文歌曲《灯火里的中国》，歌声清澈悠扬，宛如潺潺流水；中国留学生代表深情演唱粤语歌曲，观众纷纷举起手机，打开灯光，光影与乐声交相辉映……中德之间的跨文化互动让演出更加丰富多元。

“第一次近距离感受春节文化，每个节目都让我惊叹”“中国的音乐、舞蹈和服饰都充满故事”“春节象征着希望，带给我们温暖和喜悦”……当地观众连连称赞晚会，表达对中国文化的喜爱。柏林夏里特医学院的三名德国学生特别提到舞蹈表演《唐宫新春》：“中国舞者衣袂翩翩，步步生莲，让人印象深刻。我们要继续好好学习中文，向更多人讲述中国文化的丰富内涵。”

“艺术家、民众汇聚在一起，共同分享春节的喜悦”

大年初一夜幕降临，位于西班牙马德里大区拉斯罗萨斯市的文化中心音乐厅座无虚席，热闹非凡。在这里，新疆舞遇上弗拉门戈，葫芦丝与钢琴合奏，中国古典舞与西班牙响板舞同台……这是旅西华侨华人团体举办的第七届大型春节晚会，中国丰富的传统民族文化与西班牙特色的艺术形式相互碰撞，让现场观众充分感受中西文化交流互鉴的妙趣。

“太阳落山明朝依旧爬上来，花儿谢了明年还是一样的开……”晚会现场，中西两国女歌手的合唱节目将现场气氛推向高潮。当地观众阿德丽娜告诉记者：“尽管我听不懂中文歌词，但她们在表演时抒发的丰富情感让我十分感动，并且陶醉其中。舞台大屏幕上播放的中国各地美景，也让我心生向往。”她说：“艺术将西中两国的艺术家、民众汇聚在一起，共同分享春节的喜悦。”

大年初四一早，千余名西班牙民众和旅西华侨华人聚集在马德里大区富恩拉夫拉达市，等待西班牙2025“欢乐春节”蛇年春节公路跑鸣枪开跑。

“预备，开始！”在热烈的氛围中，中国驻西班牙大使姚敬和马德里市政府代表胡安·阿古斯丁等四位嘉宾共同鸣响发令枪，宣布比赛正式开始。赛事分为5公里和10公里两个项目，选手们迎着晨光奋力冲刺，在冬日的赛道上挥洒汗水。每隔一段路程，补给站的工作人员会送上饮用水和祝福，和着赛道旁观众的欢呼和加油声，让参赛者重燃活力，全力向终点奔跑，庆祝农历蛇年的到来。

这是春节公路跑连续第二年在马德里举办。阿古斯丁表示，随着西中文化交融日益加深，体育活动是促进友谊的重要纽带，公路跑活动让西班牙人也感受到了浓厚的春节氛围。

（本报莫斯科、迪拜、阿布扎比、柏林、马德里2月2日电 记者于宏建、肖新新、隋鑫、张志文、任皓宇、刘赫、颜欢）

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《 人民日报 》（ 2025年02月03日 03 版）

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