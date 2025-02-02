人民网莫斯科1月31日电 （记者隋鑫、肖新新）作为中俄文化年框架内活动，“伊琳娜·扎哈罗娃汉字布绣书法作品展”开幕式1月30日在莫斯科格林伍德国际贸易中心举行。

中国驻俄罗斯大使张汉晖夫人高岩、俄罗斯联邦委员会国际事务委员会第一副主席杰尼索夫、中国驻俄罗斯大使馆公使衔文化参赞封立涛、俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃、俄中友协第一副主席库利科娃、中诚通国际投资有限公司董事长孙伯辉等出席开幕式并致辞。前上海合作组织副秘书长扎哈罗夫主持开幕式。

杰尼索夫在致辞中称赞伊琳娜·扎哈罗娃的作品具有丰富的文化底蕴。他强调，俄中文化年精彩纷呈，相信未来两国文化交流合作将会得到进一步加强。

俄罗斯联邦委员会国际事务委员会第一副主席杰尼索夫致辞。中诚通国际投资有限公司供图

封立涛在致辞中表示，在中俄文化年框架内，两国已成功举办众多文化交流活动，此次展览是中俄民间艺术的独特融合，也是双方文化交流的新成果。

中国驻俄罗斯大使馆公使衔文化参赞封立涛致辞。中诚通国际投资有限公司供图

玛丽亚·扎哈罗娃在致辞中分享了母亲创作这些作品背后的故事，并祝福中国人民新春快乐，期望俄中文化交流不断深化。

俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃致辞。中诚通国际投资有限公司供图

库利科娃在致辞中回顾了伊琳娜·扎哈罗娃在北京生活时如何开启艺术创新与俄中文化融合之路，称赞伊琳娜·扎哈罗娃的作品艺术形式独特、文化内涵深厚，饱含对中华文化的热爱。

俄中友协第一副主席库利科娃致辞。中诚通国际投资有限公司供图

孙伯辉在致辞中赞扬伊琳娜·扎哈罗娃将中国书法与布绣技艺融合的创新之举，称其作品蕴含深厚的东方文化底蕴，是中俄文化交流的生动体现。

中诚通国际投资有限公司董事长孙伯辉致辞。中诚通国际投资有限公司供图

伊琳娜·扎哈罗娃是艺术学博士、俄罗斯普希金造型艺术博物馆高级研究员。她随丈夫扎哈罗夫在中国生活期间深入钻研中国民间艺术，她的作品将中国书法与织物刺绣巧妙结合。开幕式上，她向现场观众讲述了多幅作品的创作过程和文化含义，表示每一幅作品都倾注了她对中国文化的热爱。

伊琳娜·扎哈罗娃介绍展出的汉字布绣书法作品。中诚通国际投资有限公司供图

此次展览将持续至2月12日。

(责编：崔译戈、吴成良)