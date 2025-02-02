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中国驻丹麦大使馆举办庆祝中丹建交75周年暨“欢乐春节”招待会

2025年02月02日14:17 | 来源：人民网-国际频道
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人民网斯德哥尔摩1月31日电 （记者殷淼）当地时间1月29日，中国驻丹麦大使馆举办庆祝中丹建交75周年暨“欢乐春节”招待会。丹麦外交部常务秘书叶普、国务秘书李思北、副国务秘书巴罗斯以及丹各界人士、驻丹使节和国际组织代表、华侨华人、中资机构和留学生代表1600余人出席活动。来宾们欣赏了由杭州歌剧舞剧院献上的精彩文艺演出。

中国驻丹麦大使王雪峰致辞。中国驻丹麦大使馆供图

中国驻丹麦大使王雪峰致辞。中国驻丹麦大使馆供图

中国驻丹麦大使王雪峰在致辞中首先向出席活动的来宾致以诚挚的节日问候和美好的新春祝福，给在丹中国同胞拜年。王雪峰表示，2024年是新中国成立75周年，是中国共产党和中国历史上具有里程碑意义的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全党全国各族人民顽强拼搏、砥砺前行，取得了举世瞩目的非凡成就。中国共产党二十届三中全会胜利召开，中国经济高质量发展和高水平对外开放持续推进，为全球绿色转型、世界经济增长注入新动能。中国以“同球共济”的精神，推动构建人类命运共同体，为维护世界和平稳定发挥积极作用。

中国驻丹麦大使王雪峰与来宾交谈。中国驻丹麦大使馆供图

中国驻丹麦大使王雪峰与来宾交谈。中国驻丹麦大使馆供图

王雪峰表示，当前中丹关系保持良好发展势头，各领域务实合作进展顺利。《中丹绿色联合工作方案》稳步落实，中国对丹麦施行30天免签政策，进一步便利了两国人民友好交往。新的一年里，中方愿以庆祝中丹建交75周年为契机，同丹方加强各层级往来，在经贸、科技、人文、多边等领域深化合作，推动两国全面战略伙伴关系再上新台阶。

歌舞表演《欢乐中国年》。中国驻丹麦大使馆供图

歌舞表演《欢乐中国年》。中国驻丹麦大使馆供图

(责编：崔译戈、吴成良)

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