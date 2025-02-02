新华社北京2月2日电 综合新华社驻外记者报道：在中国农历蛇年到来之际，丰富多彩的春节庆祝活动在全球各地举办，多国民众在了解中国春节文化的同时，享受迎接新春佳节的欢乐。

在新西兰国家博物馆毛利会堂，2月1日举办的新西兰多元族裔喜迎欢乐春节大型文艺演出聚集了来自30多个不同族裔的表演者，集中呈现了各具民族特色和文化多样性的传统音乐和舞蹈，吸引近千人观看。活动上，新西兰财政部长妮古拉·威利斯向观众致以新年祝福：“2025年是蛇年，蛇象征着毅力、和谐、智慧与内在力量。”

在澳大利亚悉尼，第四届澳中春晚1月31日在悉尼市政厅举行。晚会上，歌曲、舞蹈、民乐、太极、小品等节目精彩纷呈，生动展现了春节这一中华传统节日的独特魅力。澳中春晚总导演索江表示，今年的澳中春晚主要以“灵蛇跃彩”为灵感，寓意着智慧与变革，这不仅是对新的一年——农历蛇年的美好祝愿，更是对澳中关系不断迈向新高度的期许。

今年，伦敦卡姆登集市首次举办了中国春节庆典活动。喜庆的春节灯饰高高悬挂，在微风中轻轻摇曳；空气中弥漫着中式点心的香气，令人垂涎欲滴。人群中，偶尔可见汉服衣袂翩然掠过，许多人手中还拿着红色的灯笼和“福”字。在庆典活动上，当地市民珍妮·米尔沃德一边喊着“碰”，一边开心地将麻将桌上的“南风”牌收到面前。她不仅自己打得得心应手，还不时给身边的新手讲解规则。

在罗马尼亚首都布加勒斯特，由当地华侨华人学生自编自导的新春联欢会1月31日在布加勒斯特国际学校举行。联欢会上，学生们通过歌舞、钢琴演奏等形式展现了中华文化的独特魅力。学校还设置了茶艺、折纸、套圈、踢毽子等互动体验环节。通过参与这些趣味游戏以及写福字、做灯笼等传统手工艺活动，当地学生感受到中国春节的喜庆，加深了对中华文化的认知。

在巴拿马首都巴拿马城奥马尔公园举办的华侨华人欢乐春节庙会上，游客既能体验舞龙舞狮、美食品尝、手工艺品展示等，还能欣赏巴拿马知名艺人登台表演。巴拿马青年歌手莱萨·梅迪纳表示，这场庙会对她而言意义非凡。“巴拿马约10%的人口与中国人有血缘关系，而我的曾祖父就是华人。能够在春节庆典上展示自己的家族渊源，这是我的荣幸。”

春节期间，突尼斯东方知识书店举行了春节相关文化活动，参与者通过观看视频短片、有奖问答、写福字等活动了解中国春节常识并亲身体会中国年味。突尼斯迦太基大学高等语言学院中文专业学生兴致勃勃地演唱了《月亮代表我的心》等中文歌曲。

在美国首都华盛顿，中国中央芭蕾舞团贺岁舞剧《过年》1月29日在肯尼迪表演艺术中心首演。这一舞剧改编自经典芭蕾舞剧《胡桃夹子》，以柴可夫斯基的音乐为背景，赋予了西方家喻户晓的“胡桃夹子”浪漫唯美的中国神韵，在芭蕾的舞台上生动展现出一幅丰富多彩的中国民俗风情长卷。当“十二生肖舞”“春联舞”“丝绸舞”“糖葫芦舞”“瓷器舞”等轮番登场时，现场2300余名观众爆发出一阵阵掌声和欢呼声，共同品味芭蕾里的中国年味儿。

2025年“拥抱春天”春节联欢晚会1月26日在美国休斯敦举行。晚会以“蛇舞新春”为主题，少林寺文化中心表演了《灵蛇献瑞》，休斯敦民乐团演奏了《欢乐丰收》，休斯敦的艺术社团还献上《霓裳羽衣舞》《长安狂想曲》等国风融合表演以及热舞串烧《蛇舞飞扬》。晚会在歌手与观众互动合唱《常回家看看》中达到高潮，观众纷纷点亮手机灯光，享受共同迎接新春佳节的欢乐。

在位于泰国中部大城府的中泰高铁项目4-3标段，中国建筑中泰高铁项目部组织中泰员工一起写福字、贴春联、包饺子，并举办文艺汇演等新春联欢活动。泰籍员工杰占·赛深说，春节是中国最重要的传统节日之一，自己和中国同事相处很融洽，用“中泰一家亲”这句话形容很贴切，希望两国人民的深厚友谊一直延续。

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