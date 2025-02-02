人民网里斯本2月1日电 （记者许海林）当地时间2月1日，为期两天的葡萄牙里斯本“欢乐春节”系列活动拉开序幕，位于城市中心地带的阿拉梅达广场被一只只大红灯笼装扮一新，人声鼎沸，热闹非常。

许多当地民众携亲带友而来，既看演出，又逛庙会，在充满节日气氛的锣鼓声中共同庆祝农历蛇年的到来。他们不仅在书法、年画、剪纸、皮影戏、中式服装配饰等展台体验中国民俗文化，还在种类丰富的美食档口体验中国美食的独特魅力。

舞龙表演引发现场观众热烈掌声。人民网记者 许海林摄

中葡小朋友为蛇年画卷涂色。人民网记者 许海林摄

当地民众纷纷拍照留念。人民网记者 许海林摄

当地民众排队品尝中国美食。人民网记者 许海林摄

当地居民法比奥告诉记者，他是第一次如此沉浸式体验中国春节，不光对中国传统文化有了更深了解，还品尝了好吃的中国美食，他非常乐在其中并期待未来能再次参加这样的活动。

当地民众试穿旗袍并自拍留念。人民网记者 许海林摄

当地民众与身穿中国特色服饰的留学生合影留念。人民网记者 许海林摄

今年是“欢乐春节”系列庆祝活动在葡萄牙连续举办的第12年。中国驻葡萄牙大使赵本堂表示，葡萄牙“欢乐春节”活动品牌已逐步成为与当地民众共庆共享的文化嘉年华，成为助力中葡民心相通、增进交流的桥梁，成为中华文化走向葡萄牙、葡萄牙人民读懂中国的窗口。

里斯本中文学校的学生表演扇子舞。人民网记者 许海林摄

当地民众展示在庙会上买到的心仪京剧脸谱面具。人民网记者 许海林摄

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