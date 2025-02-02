人民网雅加达2月1日电 （记者李培松）1月31日，正值中国新年大年初三，印尼巴陵康孔子学院携手古琴大师杨致俭在该院举行了“古琴雅韵再现千年风华”新春音乐会及古琴捐赠仪式，为观众带来了一场穿越千年的音乐盛宴。中央民族乐团国家一级古琴演奏员、故宫博物院特邀古琴专家杨致俭倾情献艺，印尼伽内什师范大学副校长拉斯宾·丹斯、上海古琴文化发展基金会曹怡玲和杨自莱以及巴陵康孔子学院50余名师生出席此次活动。

活动现场。巴陵康孔子学院供图

活动伊始，巴陵康孔子学院中方院长朱敏霞介绍了中国春节的文化内涵及中国人欢度春节的盛况。曹怡玲介绍了七弦古琴的部件构成及其文化内涵。

杨致俭为大家演奏了《高山流水》《秋风辞》等知名曲目。杨致俭的高湛琴艺引得在场观众的阵阵掌声。在观众的欢呼声中，杨致俭和杨自莱又为大家演奏了多支欢快明朗、悠扬惆怅、闲适淡然、怡然自得等不同风格的曲目。

最后，杨致俭将其从中国带来的仲尼古琴赠与巴陵康孔子学院，并介绍了孔子古时弹琴授艺的精神追求，希望孔院的学生在学习汉语的同时了解更多的中国文化。拉斯宾·丹斯对杨致俭的捐赠表示衷心的感谢，同时也对音乐会的成功举行表示祝贺。他说，“古琴作为中国传承最为久远的乐器之一，几千年来伴随着中华民族的文明史流传至今，蕴含着丰富的中华文化。古琴被联合国教科文组织定为世界非物质文化遗产，这是全世界给予古琴的一种荣誉，也是世界音乐文化对古琴的肯定。今天亲身体验古琴雅韵，我真切地感受到了中华文化的博大精深，魅力无穷。”

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