人民网曼谷2月1日电 （记者简承渊、实习生姚欣可）1月28日，2025年泰国“欢乐春节”中泰互致新春贺辞仪式在曼谷举行。

嘉宾合影。实习生 姚欣可摄

中国驻泰国大使韩志强表示，春节是中泰两国共庆的传统节日，是连结两国人民情感的文化纽带和“中泰一家亲”的生动写照，2025年正值中泰建交50周年暨中泰友谊金色50年，中方愿同泰国各界一道，弘扬中泰传统友好，全面深化各领域交流合作，谱写中泰关系新篇章。

2025年泰国“欢乐春节”互致新春贺辞仪式现场。人民网记者 简承渊摄

泰国旅游与体育部部长索拉翁祝贺春节申遗成功并表示，泰中两国连续20余载合作举办“欢乐春节”具有非凡意义，深化了泰中两国密切合作和伟大友谊，衷心期待泰中人民以庆祝两国建交50周年为新起点，继续双向奔赴、齐心协力，共同促进两国友好关系不断取得新发展。

泰国传统舞蹈表演。实习生 姚欣可摄

仪式后，中泰两国艺术家同台献艺，共庆春节。泰方将传统孔剧进行特别编排，讲述中泰友谊历久弥新和两国人民在共庆春节中友爱相亲。来自新疆、浙江、云南的艺术家轮番登台，以精彩绝伦的表演展现中国优秀传统文化艺术的多元发展，赢得现场观众的阵阵掌声。

云南传统歌舞表演。实习生 姚欣可摄

活动现场的春节庙会上，来自中国的非遗传承人现场展示传统风筝、糖画、面塑、泥塑等民俗。庙会活动将持续至2月2日。

活动现场。实习生 姚欣可摄

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