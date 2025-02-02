人民网罗马2月2日电 （记者郑彬）国际航空运输协会（简称国际航协）日前公布的行业数据显示，2024年全球航空客运市场保持持续稳定增长，航空业整体复苏态势明显。

数据显示，2024年全球航空客运量同比增长了10.4%，比疫情前的2019年同期增长了3.8%，航空公司运力同比增长了8.7%，平均客座率则达到创纪录的83.5%。从市场角度来看，2024年国际航空客运市场同比增长了13.6%，与疫情前相比增长了0.5%，已全面恢复到疫情前水平。其中亚太地区增速最为明显，同比增速达26%，成为2024年全球航空业增长的重要引擎。此外，北美、中东以及欧洲等国际重要航空市场年增速也保持在6.8%-9.7%之间。国内市场方面，2024年客运量和客座率均创下历史新高，其中中国市场的表现最为亮眼，同比增速达12.3%。

对于2025年全球航空业的发展趋势，国际航协作出了乐观的预估。相关数据显示，2025年全球航空业总收入预计将达到1.007万亿美元，同比增长4.4%，历史上首次突破1万亿美元大关，其中行业利润将达到366亿美元。旅客数量预计将达到52亿人次，同比增长6.7%，航空货运量预计将达到7250万吨，同比增长5.8%。国际航协特别指出，亚太市场仍将保持全球最大客运市场的地位，其中中国旅客人数占比将超过40%。行业专家分析认为，亚太市场的高速发展，除受区域经济较快发展影响外，还主要得益于包括中国在内的地区部分国家推出的签证便利化等在内的一系列市场刺激政策的推动。

国际航协理事长威利·沃尔什表示：“2024年全球旅客出行需求快速增长，国际和国内旅客数量均创历史新高，进一步促进了航空业的快速增长，并有效带动贸易、就业、创新、市场开拓等全社会的发展。展望2025年，可以肯定的是，全球范围内的旅客出行需求将保持持续增长，行业发展趋势有望得到进一步加强。”

航空产业对全球经济的发展至关重要。据统计，全球航空业每年运送旅客数量超过50亿人次，航空贸易额占全球贸易总量的约30%。国际航协指出，虽然行业发展前景总体乐观，但2025年仍面临一定风险和挑战。其中最主要的是地缘政治和全球经贸关系的不确定性，以及由此可能带来的经济增速下滑、通胀率高企以及国际能源价格波动等不利因素对行业的冲击。此外，全球航空业还面临环境可持续发展的挑战。对此，国际航协呼吁，为保持全球航空业持续稳定增长态势，各国政府应进一步加大对行业的扶持力度，特别是在科技和清洁能源领域的投资，并保持政策的连贯性和可预测性。

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