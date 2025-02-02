人民网曼谷2月1日电 （记者简承渊）1月29日农历大年初一傍晚，曼谷耀华力路唐人街洋溢着浓浓的“年味儿”，成排的红灯笼当街高高挂起，中泰建交50周年标识随处可见，2025年泰国“欢乐春节”开幕盛典在这里隆重举行。泰国公主诗琳通莅临现场并主持开幕仪式，泰国总理佩通坦、旅游与体育部长索拉翁、文化部长素达婉、曼谷市长查察，中国驻泰国大使韩志强及夫人等数十位中泰各界嘉宾齐聚一堂。

曼谷耀华力路唐人街。主办方供图

韩志强在仪式上致辞，向诗琳通公主致以崇高敬意和诚挚的新春祝福。韩志强表示，共庆春节是两国人民睦邻友好、血脉相融的真实写照。今年是中泰建交50周年暨中泰友谊金色50年，中国政府特别选派新疆、云南、浙江三地艺术团来泰参加“欢乐春节”，为泰国人民和华侨华人献上最美好的祝福。新的一年，中泰将坚定信心，携手努力，推进两国各领域互利合作，造福两国人民，迎接中泰关系更加美好的未来。

查察致辞表示，春节是泰中两国人民共享的重要传统文化习俗。今年，在中国政府大力支持下，曼谷市联合中国驻泰国使馆、泰国旅游与体育部、国家旅游局、耀华力路华人商家共同筹办“欢乐春节”庆祝活动，旨在隆重庆祝泰中建交50周年，通过文化旅游交流与合作，持续增进人民友谊，携手谱写两国友好关系发展的新华章。

仪式上，诗琳通公主向韩志强大使、佩通坦总理等中泰嘉宾代表赠送亲手绘制的蛇年新春贺卡，并与大家一同欣赏来自中国新疆木卡姆艺术团热情洋溢的民族舞蹈，以及泰国艺术家带来的泰中友谊主题表演。伴随着舞狮队的喧天锣鼓，诗琳通公主俯身点睛醒狮，为2025泰国“欢乐春节”拉开帷幕。

中国民族舞蹈表演。主办方供图

仪式后，诗琳通公主在佩通坦总理、韩志强大使夫妇等嘉宾陪同下，沿耀华力路唐人街参观系列迎春展位和特色店铺。在庆祝中泰建交50周年主题展台，公主认真听取韩志强大使介绍过去一年来中泰教育领域交流合作成果和在泰孔子学院、课堂的新发展，一同饶有兴致地观看中国非遗传承人现场展示的传统糖画技艺，韩志强大使向公主赠送吉祥蛇和新春福袋。

中国驻泰国大使韩志强向诗琳通公主赠送吉祥蛇和新春福袋。主办方供图

当晚，十余万当地民众和来自世界各地的游客身着节日盛装走上喜气洋洋的耀华力路，逛庙会、赏花灯，共享“春节时刻”，共庆中泰友谊金色50年和蛇年新春的到来。

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