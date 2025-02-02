人民网汉堡1月31日电 （记者刘仲华）剪窗花、写对联、猜字谜、包饺子……春节期间，德国汉堡孔子学院举办春节庆祝活动，邀请当地友人和华侨华人前来体验中国春节文化和习俗。

在剪窗花摊位，映入眼帘的是一张张红色的剪纸，寓意着新的一年红红火火。在老师的指导下，大家拿起剪刀，小心翼翼地剪裁着手中的红纸。虽然手法略显生疏，但每个人都全神贯注。不一会儿，一幅幅形态各异的窗花便诞生了，有寓意吉祥的“福”字，有栩栩如生的生肖图案，还有充满创意的自由发挥。大家纷纷举起自己的作品拍照留念，脸上洋溢着自豪的笑容。

中德友人在练习剪窗花。人民网记者 刘仲华摄

对联摊前，墨香四溢。书法老师挥毫泼墨，写下了一幅幅寓意吉祥的对联，引得大家连连赞叹。在老师的指导下，大家也纷纷拿起毛笔，尝试着写下自己的新春祝福。虽然笔触略显稚嫩，但每一笔都饱含着对新年的美好期盼。

德国友人学写毛笔字。人民网记者 刘仲华摄

十二生肖摊位前，人头攒动。大家围在一起，津津有味地听着老师讲解十二生肖的由来和故事。“我属龙，你呢？”“我属兔！”大家互相交流着自己的生肖。为了增加趣味性，现场还设置了十二生肖知识问答环节，大家踊跃参与，争相抢答，在欢声笑语中加深了对中国传统文化的了解。

在热闹的春节活动中，猜字谜摊位成了人气爆棚的打卡点。这项充满文化底蕴的活动，不仅吸引了许多成人驻足参与，也让孩子们从中感受到汉字的独特魅力与趣味。

德国友人在Bingo摊位学习中国文化。人民网记者 刘仲华摄

除了传统的文化活动，孔院还特别设置了Bingo摊位。在这个摊位上，参与者们可以通过游戏卡片上的各种中国文化元素，如汉字、生肖、传统节日等来完成Bingo图案。游戏过程中，参与者们互相交流、讨论，不仅增进了彼此之间的友谊，也加深了对中国文化的认识和喜爱。

汉堡孔子学院的春节庆祝活动，不仅让当地民众感受到了中国春节的喜庆氛围，也为他们打开了一扇了解中国传统文化的窗口，让更多人了解和喜爱中国文化。

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