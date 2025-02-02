人民网记者 张志文

春节临近，阿联酋迪拜中国学校校长郑丽愈发忙碌——从阿联酋华侨华人春晚的幕后，到学校新春游园会的台前，再到迪拜国际橄榄球比赛的现场……用她的话说，全新的国际视野和跨文化的交流机会，让这个春节过得更加充实、更有意义。

今年是申遗成功后的首个春节，也是这所学校在迪拜办学的第5个年头。作为海外第一所全日制中国学制基础教育学校，迪拜中国学校从无到有、从小到大，为在阿中国公民、广大华人及当地民众提供优质的中国教育资源，打造出中阿人文交流的又一张崭新名片。

迪拜中国学校师生同庆新春。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

培育更多传承中华文化的海外人才

“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。”在迪拜中国学校301班的教室里，一堂春节主题的语文课正在进行。孩子们齐声诵读古诗《元日》，并通过猜字谜、领福袋等趣味游戏，了解中国春节的历史以及古代诗人的内心世界，感受延绵千年的中国年味儿。语文老师包建红还向孩子们展示了外国友人参与春节活动的图片，孩子们的眼神中充满了好奇与期待。

迪拜中国学校301班同学在老师的带领下，学习古诗《元日》。人民网记者 张志文摄

“春节习俗历经千年一直延续到现在，真的太神奇了！”从小生活在海外的301班学生高威廉说，中国古诗里藏着很多传统习俗，蕴含着古人的智慧和对生活的热爱，它们经过世代传颂，深深扎根在中国人的心里。在课堂上，他和同学们一起学习了春节贴春联、喝屠苏酒、放鞭炮等习俗的由来，“我今后要努力学习更多古诗，了解更多传统习俗，把它们传承下去，让更多人领略中国文化的魅力！”

不仅是语文课堂，美术教室内同样喜气洋洋。一张方形的红纸，几经折叠和巧妙裁剪，在学生的手中变成了立体的“春”字，再搭配上金黄的流苏和手写的福字，一个个亲手制作的春字灯笼跃然手中。美术老师洪建军说，将剪纸技艺与灯笼造型结合，更让学生在动手制作中感受传统年俗的魅力。

红红火火的灯笼、写满祝福的门联、时尚可爱的瑞蛇吉祥物……迪拜中国学校的廊道内充满浓浓的节日氛围。“在近5年的办学过程中，我们始终坚持学校创办是一项铸魂工程，是为了培育更多传承中华文化的海外人才。”郑丽说，学校结合春节等重要传统节日，开展丰富多彩的文化体验活动，大力将中华优秀传统文化融入学科教学、综合实践活动及课后拓展课程，不仅提升了学生综合素养与国际竞争力，也在他们心中种下了热爱中华文化的种子。

新春将至，迪拜中国学校学生制作春字灯笼。人民网记者 张志文摄

“我深刻感受到孩子在中国学校学到了很多中华优秀传统文化。”学生家长郑桂敏深有感触地说，迪拜中国学校注重培养学生的传统文化底蕴，以文化人、以德育人，帮助学生系好人生的第一颗纽扣，为孩子成长夯实道德基础。

家长满意度达到99%以上

迪拜是中东地区华侨华人最多的城市，拥有一所中国学制的学校，是当地华侨华人多年以来的夙愿。迪拜中国学校的成立，迈出了中国基础教育在海外发展的重要一步。

不久前，迪拜中国学校与杭州市凤凰小学的同学们互致贺卡，同庆乙巳新年。小小的贺卡上，两校孩子们将代表杭州、迪拜两地的特色元素融入其中，让“六和塔”与“哈利法塔”遥相辉映，以此加深彼此的认识与理解，感受双方的温暖与祝福。虽然孩子们相距万里，但他们的老师同样来自于钱塘江畔，这种机缘让他们有同样的机会接受中国学制基础教育。

迪拜中国学校由教育部委托浙江省杭州市承办、杭州第二中学领办，由杭州市选派校长、骨干教师负责学校管理和教学工作。近5年来，学校共接收4批次123名杭州市选派教师。“我们坚持选派优秀老师赴迪拜任教，要建设一支强有力的师资队伍，确保迪拜中国学校的办学质量。”杭州市教育局局长钮俊表示，杭州市推出了一系列措施，助力外派教师在迪拜安心工作，支持迪拜中国学校走得稳、走在前、走得漂亮。

阿拉伯语是迪拜中国学校开设的特色学科。作为建校伊始就加盟的“元老”，阿语老师史洪铭见证了学校发展的点滴瞬间，也在这里收获了职业发展的广阔舞台。从研究推广阿语教学法，到翻译排练中阿英三语版合唱《茉莉花》，再到作为教师代表参加中阿青年论坛，这名“85后”已经成长为学校的阿语学科负责人。如今，越来越多像史老师一样的本地教师加入迪拜中国学校，并参与学校日常管理，持续为学校教育教学高质量发展注入源源不断的动力。

办学近5年来，迪拜中国学校在迪拜教育主管部门组织的学校评估中取得了较好成绩，家长满意度达到99%以上。中国驻迪拜总领事欧渤芊指出，中国已建成世界上规模最大的教育体系，迪拜正致力于打造国际教育中心，未来双边教育领域交流合作的空间无比宽广，前景无限光明。迪拜知识和人力发展局局长阿伊莎也认为，迪拜中国学校的顺利办学，展现了中国学制的独特优势，为迪拜教育事业发展增添了多样性。

迪拜中国学校的孩子们备赛腰旗橄榄球赛。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

推动两国年轻一代相互了解

阿联酋迪拜是中东地区国际化教育水平最高的城市之一，目前开设220多所国际学校，囊括17种国际学制。在这座城市里，一所新办学校面临的新挑战，也是中国基础教育走出去必须要回答的新考题。

发挥优势，中外融合，开门办学，迪拜中国学校给出了答案。

迪拜中国学校不仅为在校学生提供优质的语文课程，还为当地民众特别是青少年开设了周末对外汉语课程。在刚刚过去的一个学期，来自20多个国家的200余名学员参加了不同层次的对外汉语课程学习，众多汉语爱好者在这里提升了汉语水平。

“我很喜欢这所学校，老师们和蔼可亲，像家人一样关心我的学习和生活。”今年9岁的索菲亚是一位伊朗裔澳大利亚姑娘，多次参加迪拜中国学校的对外汉语课程后，她深深地被学校氛围所吸引。去年11月，在父母支持下，索菲亚正式转入迪拜中国学校学习，希望在这里能够学好中文、了解中国，结交更多热爱中国的朋友。

如今，越来越多的“外国面孔”在这里就读，中国基础教育的吸引力不断显现——精心架构中国全日制课程、迪拜地方课程、校本课程三级体系，积极探索创新，实现中外课程的深度融合；积极推动多学科、多语言的课程与教学融合研究；积极吸纳国际标准，既凸显中国国内基础教育扎实的特点，又体现国际化教育的过程化、序列化、多维化要求……学生家长卞泽光认为，学校致力于培养具有“中国心灵、世界眼光、迪拜特质”的学生，注重提升学生核心素质，教学成果受到当地社会认可。

学校还积极推进与迪拜当地学校的交流与合作，促进中阿文化交流互鉴。阿联酋经济部次长阿卜杜拉评价称：“迪拜中国学校不只是一所学校，更是阿中文化交流的桥梁和友谊的象征。”

“我们主动联系迪拜中国学校，希望建立校际交流渠道，为学校汉语教学和中国文化活动发展寻求支持。”在迪拜尚玛克国际学校副校长菲奥娜·麦康农看来，这所中国学校为两国教育合作与人才培养注入了新的动能。通过开展广泛的校际交往和高质量的文化交流活动，迪拜中国学校推动两国年轻一代相互了解，让阿中友好在孩子们心中萌芽成长。

钮俊说，新的一年，希望迪拜中国学校再接再厉、精益求精，办出特色、办出水平，成为具有开创性、标志性和引领性的海外中国学校，成为积极传播中国文化、推动中阿文化交流的连心桥，成为展示中国教育形象、让世界了解真实中国的新窗口。

(责编：崔译戈、吴成良)