人民网约翰内斯堡1月31日电 （刘畅）2025年中国春节期间赴南非游客数量呈现上升趋势，凸显了南非在中国游客中的吸引力，为南非的旅游复苏和经济增长提供了动力。目前，南非正通过约翰内斯堡市新推出的“旅游大使计划”和南非内政部的“可信旅游运营商计划”等举措提振旅游业，提高安全性、拓展游客体验以及促进国际交流。

“旅游大使计划”是一种创新的城市旅游模式，目前已在约翰内斯堡的主要旅游区域部署了227名“旅游大使”。这些“旅游大使”接受安全规范和本地历史等方面的专业培训，为游客提供当地相关信息，友好引导游客，并提醒游客潜在的危险。同时，还提供方向指引、建议和紧急援助等服务，在人流密集或高风险区域提供令人安心的环境。这一计划为当地创造了就业机会，也为可持续旅游实践树立了标杆。

与此同时，南非内政部正在努力吸引来自中国和印度等关键国际市场的游客。“可信旅游运营商计划”的推进将简化这些国家游客的签证申请流程，为游客提供更加顺畅、高效的体验。该计划包含了65家经验丰富的旅游运营商，这些运营商将协助游客办理签证手续，减少繁琐的申请程序。

这两项举措是南非改革其旅游和签证政策措施中的一部分。旅游业在南非经济中起着至关重要的作用，不仅是外汇收入的主要来源之一，也是推动当地就业和经济发展的动力。南非拥有多样的自然美景、丰富的文化遗产和充满活力的城市，是全球游客的首选目的地之一。

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