新华社吉隆坡2月2日电 通讯｜双向奔赴心连心——记中马互访旅游热潮

新华社记者王嘉伟 程一恒 谭耀明

早在乙巳蛇年春节到来前，马来西亚吉隆坡国际机场就已进入“春运”时刻。抵达大厅内，来自湖南长沙的中学教师朱美珍期待着马上开启的海岛度假之旅。

“看过《小娘惹》这部关于马来西亚的电视剧后，我对这里非常感兴趣。再加上两国互相免签政策的实施，我们就过来玩了。”她告诉记者，忙碌一学期后，她和同事趁着春节假期来此散心。

记者观察到，身着花衫短裤、花裙凉拖的中国游客在候机厅随处可见。他们或扶老携幼、或组团同行，抵达吉隆坡后前往马六甲、兰卡威、槟城等热门旅游目的地，享受这个热带国家的独特风光。

马来西亚浓厚的春节氛围让不少中国游客倍感亲切。来自江西南昌的刘文抵达吉隆坡后便前往马六甲。“红火的春节装饰随处可见，让我感受到浓厚的春节氛围。亲眼见证春节文化在海外的传播与传承，真的特别暖心。”他说。

自2023年12月中马两国实施签证互免政策以来，两国交流互动日益频繁，跨境旅游变成如今的“说走就走”。2024年前十个月，到访马来西亚的中国游客超250万人次，马方赴华游客达108万人次。双向旅游蓬勃发展，展现出两国民众日益紧密的联系。

人来人往，吉隆坡国际机场不仅记录着中国游客对“南洋风情”和“热浪沙滩”的期待，也见证着不少马来西亚游客“全副武装”启程前往中国，对体验冬日风光的憧憬。

“穿东北大花袄一起打卡‘冰雪大世界’雪雕冰雕、登长白山看天池、去东北饭馆品尝锅包肉……”即将带团前往哈尔滨的马来西亚苹果旅游集团领队周景郎向记者详述接下来的行程计划。

他表示，两国互免签证政策让跨境旅游更加便捷，越来越多曾游览过北京、上海等大城市的马来西亚游客纷纷计划再游中国，并将目光投向其他地区的深度游、特色游，比如“冬季到东北体验与马来西亚截然不同的气候与景致”。

“东北的冬天就像一个天然大冰箱，我很好奇这种像在冰箱里的感觉。另外，雪那么柔软，怎么能雕出图案呢？我要和团员一起去亲眼见证。”周景郎说。

据介绍，春节期间，两国不少旅行社与航空公司联合推出“组团包机”服务，将中国游客迎到马来西亚旅游的同时，也将马来西亚游客送往中国游览。“我想亲身体验一下在东北过春节。”来自吉隆坡的团员陈新全对记者说，这不仅是一次观光之旅，更是一次文化之旅。

这种文化的交流与传递，正是中马游客双向奔赴的魅力所在。苹果旅游集团董事经理许育兴说：“签证互免政策让两国人民的联系更紧密，特别是在春节和中秋等重要节庆期间，文化与旅游的结合不仅让游客感受到异国的节日氛围，也促进了两国民众的文化交流与相互理解。”

(责编：崔译戈、吴成良)