打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

刚果（金）政府说戈马市冲突已致773人死亡

2025年02月02日09:45 | 来源：新华网
小字号

　　新华社金沙萨2月1日电（记者史彧）刚果（金）政府1日晚说，政府军与反政府武装“M23运动”在北基伍省首府戈马市的冲突已造成至少773人死亡。

　　刚果（金）新闻和媒体部长兼政府发言人穆亚亚当天在首都金沙萨召开的记者会上说，1月26日至30日，戈马市医疗卫生机构共报告至少773人死亡、约2880人受伤。冲突以及水电断供导致戈马市医疗卫生机构人满为患，当地医疗设施不堪重负，伤亡人数可能进一步上升。刚果（金）卫生部长坎巴在发布会上否认戈马“失守”。

　　近日，刚果（金）东部地区紧张局势急剧升级，“M23运动”在北基伍地区不断发起攻势，造成大量平民伤亡和流离失所。自1月26日晚，政府军和“M23运动”在戈马市区及周边区域交火不断。29日晚，刚果（金）总统齐塞克迪在国家电视台发表全国讲话说，政府将尽全力收复“M23运动”占领的区域。

　　2009年3月，刚果（金）反政府武装“保卫人民国民大会”与政府签署和平协议，加入政府军。2012年，忠于原“保卫人民国民大会”的一些官兵发动兵变，组成新的反政府武装“M23运动”并在刚果（金）东部发动攻势，导致大量平民伤亡、数以万计民众流离失所。2022年5月，刚果（金）政府将“M23运动”定性为恐怖组织。

(责编：崔译戈、贾文婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部