新华社金沙萨2月1日电（记者史彧）刚果（金）政府1日晚说，政府军与反政府武装“M23运动”在北基伍省首府戈马市的冲突已造成至少773人死亡。

刚果（金）新闻和媒体部长兼政府发言人穆亚亚当天在首都金沙萨召开的记者会上说，1月26日至30日，戈马市医疗卫生机构共报告至少773人死亡、约2880人受伤。冲突以及水电断供导致戈马市医疗卫生机构人满为患，当地医疗设施不堪重负，伤亡人数可能进一步上升。刚果（金）卫生部长坎巴在发布会上否认戈马“失守”。

近日，刚果（金）东部地区紧张局势急剧升级，“M23运动”在北基伍地区不断发起攻势，造成大量平民伤亡和流离失所。自1月26日晚，政府军和“M23运动”在戈马市区及周边区域交火不断。29日晚，刚果（金）总统齐塞克迪在国家电视台发表全国讲话说，政府将尽全力收复“M23运动”占领的区域。

2009年3月，刚果（金）反政府武装“保卫人民国民大会”与政府签署和平协议，加入政府军。2012年，忠于原“保卫人民国民大会”的一些官兵发动兵变，组成新的反政府武装“M23运动”并在刚果（金）东部发动攻势，导致大量平民伤亡、数以万计民众流离失所。2022年5月，刚果（金）政府将“M23运动”定性为恐怖组织。

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