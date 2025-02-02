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通讯｜从排队买冰淇淋到文化探游：中国游客的新加坡春节新玩法

2025年02月02日09:34 | 来源：新华网
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　　新华社新加坡2月1日电　通讯｜从排队买冰淇淋到文化探游：中国游客的新加坡春节新玩法

　　新华社记者舒畅

　　为了吃两片吐司夹着的砖块冰淇淋，你愿意等多久？

　　在新加坡最热闹的乌节路，不少中国游客的答案是——至少半小时。大年初一午后，在“詹爷爷”冰淇淋摊前，近40人排队，只为尝尝这一新加坡街头小吃。这样的场景并不鲜见。春节前夕，一场突如其来的大雨洒落狮城，身披雨衣的詹培秋还没支起摊位，已有5位食客在等待，其中一位中国游客甚至没带伞。不一会儿，雨中的队伍就增加到了20多人。

　　“最近，中国游客占一半以上。春节前后，每天能比平时多卖大概20%。”年逾七旬的詹培秋，幼时从中国潮州移居新加坡，能轻松分辨出中国游客的口音。一开始，小摊只有英文名。许多中国游客会亲切地叫他“詹爷爷”，于是他干脆用这个称呼作为摊位的中文名。

　　这个春节，不仅詹爷爷的生意火爆，新加坡各大商圈、景点也都迎来大批中国游客。自2024年2月中新互免签证以来，中国赴新游客大增。

　　鱼尾狮公园、滨海湾、牛车水等依旧是热门打卡点。来自北京的钟先生大年初一飞抵新加坡，3天行程安排得满满当当。从樟宜机场的大瀑布到市中心的福康宁公园、哈芝巷，再到滨海湾花园、环球影城，他深深感受到这座城市的热情。

　　除了品尝美食和参观热门景点，中国游客的消费方式也更加多元化。业内人士表示，过去中国游客赴新加坡喜欢“买买买”，如今他们更倾向于“寻求文化体验，探索小众路线”。新加坡东方旅游执行董事符明灿说，中国游客想深入探索，“看看当地人的生活方式”。

　　闹市中充满文艺气息的百胜楼，正成为中国游客的新宠。百胜楼建于1980年，曾是新加坡的书店聚集地，如今转型为集书店、乐器行、文创店等于一体的文化空间。百胜楼商联会会长王雅凉发现，中国游客对这里的画廊、文创店、二手书店兴趣浓厚。

　　在百胜楼四层一家设计书店，老板阿卜杜勒·纳赛尔对中国游客印象深刻。他习惯性地问顾客来自哪里，并记得接待过最远的中国顾客来自辽宁。“他们喜欢寻找独特的设计类书籍。”

　　纳赛尔曾到访北京、广州、深圳等地书店，并与中国出版商保持业务往来。作为经营书店逾30年的资深业者，他认为，中国“拥有庞大且不断增长的创意群体”，“这些人出国旅行时，会想去逛书店”。

　　逛完书店喝杯咖啡是不少游客的选择。百胜楼一层一家临街咖啡店老板杰荣发现，近一年中国游客显著增加，店员甚至建议他增设中文标识、开通支付宝等。他注意到，中国游客很乐意与店员聊天，咨询如何体验当地特色。“他们会试图寻找更具地方特色的食物，也想去新加坡人爱去的地方，体验当地的生活方式。”

(责编：崔译戈、贾文婷)

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