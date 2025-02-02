新华社塔什干2月1日电 通讯｜探访中企承建乌兹别克斯坦首个数字化变电站

新华社记者李奥

新华社记者日前探访位于乌兹别克斯坦吉扎克州的扎法拉巴德220千伏数字化变电站项目时了解到，由中国企业承建的该国首个数字化变电站已经完成建设。

据项目经理介绍，上海电气集团股份有限公司（简称“上海电气”）于2021年中标该项目。作为中国和乌兹别克斯坦能源合作的又一成果，此项目得到乌方各级部门高度重视。

据悉，数字化变电站项目的核心设备是两台250兆伏安自耦变压器，由上海电气自主研发生产，将从上级电网接入的220千伏电压降压至110千伏，再输送至当地用户。

据介绍，作为乌兹别克斯坦首个数字化变电站，该项目克服了多方协作、语言沟通和技术调试等挑战，通过优化配置和全面培训，最终按时完成建设。变电站采用先进的监控与数据采集系统，相比传统变电站大幅减少了维护人员数量，同时显著提高了运维安全性和效率。在紧急情况下，网络监控还能迅速定位故障并直接调节电力负荷。

项目工程师朱拉别克·伊斯罗伊洛夫参与了项目文件管理和施工进度协调工作。他说：“中国同事非常专业友善，大家在工作中配合非常默契，和大家一起工作让我很开心。”

当地员工奥塔别克·阿卜杜拉耶夫是项目部司机。凭借丰富的经验和出色的沟通能力，他成为团队中的“多面手”。在施工高峰期，他承担起运输调度员的职责，协助货车司机安全抵达偏远的施工现场，并确保物资运输顺畅。无论面对何种任务，他总是积极主动，确保项目顺利推进。他说：“只要项目需要，我随时待命。”

如今，阿卜杜拉耶夫继续与中国同事一起常驻项目地，为团队提供后勤支持。“我深刻感受到中国同事的友好和负责。我最大的愿望是有机会去中国看看，和中国同事们一起学习进步。”

据介绍，数字化变电站项目投入使用后将为当地新增400兆瓦的电力供应，极大缓解当地电力不足问题，提升供电可靠性，为经济发展提供有力保障。

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