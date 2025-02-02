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专访｜马中两国人民一定会越走越亲——访马来西亚住房和地方政府部长倪可敏

2025年02月02日09:31 | 来源：新华网
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　　新华社吉隆坡/哈尔滨2月1日电　马中两国人民一定会越走越亲——访马来西亚住房和地方政府部长倪可敏

　　新华社记者毛鹏飞　张玥

　　2025年第九届亚洲冬季运动会即将在哈尔滨举行，日前曾到访这座“冰城”的马来西亚住房和地方政府部长倪可敏在接受新华社记者专访时表示，“马来西亚是2025年东盟轮值主席国，马中密切交流将助力掀开合作新篇章”，他相信马中两国人民一定会“越走越亲”。

　　倪可敏近期出席了第41届中国·哈尔滨国际冰雪节开幕活动，并访问了哈尔滨，对这座城市赞叹不已。他说：“访问期间我去了哈尔滨规划展览馆，发现哈尔滨不仅是冰雪之城，还是音乐之城、文化之城、工业之城，这是一个令人印象深刻、潜力巨大的城市。”

　　他表示，哈尔滨也是体育之城，更是“奥运冠军之城”。此次在哈尔滨举行第九届亚冬会，这不仅是亚洲的盛会，也备受全球瞩目。

　　倪可敏说，马来西亚虽是热带国家，但也有室内滑冰选手曾跻身冬青奥会等国际大赛。马来西亚会抓住哈尔滨亚冬会这一契机，在亚洲舞台上展现自己。

　　他还表示，要共同讲好中国和马来西亚合作的动人故事。他特别提到，马来西亚民调机构发布的最新民调结果显示，马来西亚主流民意看好中国发展，84%的受访者认为马中关系发展良好。“这就是我们说的民心相通，”倪可敏说，“相信两国人民一定会常来常往、越走越近、越走越亲。”

(责编：崔译戈、贾文婷)

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