新华社海牙2月1日电 专访｜“最打动我们的是那里的人”——访荷兰旅游局形象大使盖比

新华社记者王湘江

“中国的乡村与城市各有魅力，但最打动我们的是那里的人。”荷兰旅游局形象大使、羊角村村长盖比日前接受新华社记者专访时说。2025年元旦前后，盖比携家人进行了一段难忘的中国旅程。

盖比说，此次中国之行对她意义特殊。多年前，她第一次到中国出差是与母亲一起，而今母亲已过世，作为母亲的她，带着家人重游故地，仿佛完成了一次生命的轮回。旅程从充满活力的上海开始，外滩的现代天际线与豫园的古典园林交相辉映，让她和家人感受到中国古老与现代的完美融合。

令盖比一家印象深刻的不仅有城市的繁华，还有乡村的淳朴。在拥有千年历史的安徽省黄山市西溪南村，盖比一家亲身体验了当地的传统鱼灯节。孩子们亲手绘制鱼灯，与村里刚刚结识的小伙伴们一起加入游行队伍。夜空下，烟花和鱼灯照亮了孩子们的笑脸。“看着孩子们手牵手，穿着汉服融入当地文化，宛若穿越至时光深处，那一刻我感受到由衷的喜悦和感动。”

在中国，盖比一家还深入体验了自然与文化之美。他们徒步登上黄山，领略壮丽的山川景色；在扬州品尝淮扬菜，参观中国大运河博物馆，深入了解大运河的历史与文化。她特别提到，扬州大学的淮扬菜教学和中国淮扬菜博物馆的沉浸式展览让孩子们流连忘返。

江苏省盐城市大丰区的荷兰花海也让盖比一家难忘。新年景区巧妙融合了荷兰风情与中国传统。

盖比说，在中国无论是村民的热情好客，还是合作伙伴的专业与友善，都让她和家人感受到家一般的温暖。

对于初次来中国的外国游客，盖比建议他们不仅要去城市，也要深入乡村，体验传统文化与民俗。盖比认为，鱼灯节、舞龙舞狮、庙会等节庆活动极具特色，而品尝地道美食、与村民互动、选择民宿居住，都是感受中国文化最好的方式。她还特别提到，中国的旅行环境非常舒适，中国高铁和移动支付便捷。

对于未来计划，盖比表示，她将继续推进荷中两国在文化旅游、可持续发展等领域的合作，也希望更多荷兰家庭到中国亲身体验那里的文化与美景。

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