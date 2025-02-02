新华社哈拉雷1月31日电（记者许正）南部非洲发展共同体（南共体）1月31日在津巴布韦首都哈拉雷举行首脑特别会议，呼吁各方通过对话恢复刚果（金）东部地区的和平与安全。

南共体在会后发布的公报中说，近期发生的多起袭击事件使刚果（金）安全局势持续恶化、人道主义危机不断加深，南共体呼吁立即恢复受战乱影响地区的水、电和通信设施以及基本物资供应。

公报说，南共体强烈谴责刚果（金）反政府武装“M23运动”近期对南共体特派刚果（金）部队的袭击，此举违背了有关停火协议，破坏了刚果（金）乃至整个南共体地区的和平与安全。南共体将立即派遣一个代表团前往刚果（金），以确保特派部队的安全。

此外，南共体还呼吁尽快与东非共同体联合召开峰会，商讨下一步应对刚果（金）安全局势的措施。

南共体轮值主席、津巴布韦总统姆南加古瓦在闭幕讲话中，敦促各方坚持对话、和平解决争端。他还呼吁国际社会加强对刚果（金）东部地区的人道主义援助。

近年来，刚果（金）东部安全形势严峻，多支地方武装和外国反政府武装在当地活动。2023年5月召开的南共体首脑会议发表声明说，南非、莫桑比克和坦桑尼亚等国同意在刚果（金）东部部署部队，以帮助平息当地暴力事件。近日，刚果（金）东部地区紧张局势急剧升级，“M23运动”在北基伍地区不断发起攻势，造成大量平民伤亡和流离失所。

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