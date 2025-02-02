新华社墨尔本2月1日电 （记者李晓渝、齐紫剑）澳大利亚总理阿尔巴尼斯2月1日在墨尔本华人社区举办的新春嘉年华活动上表示，澳中友好符合两国利益，澳政府致力于稳定澳中关系与合作，希望两国关系未来更加牢固。

阿尔巴尼斯说，中国文化让澳大利亚变得更加丰富，拓宽了澳大利亚人的视野。春节已成为澳大利亚文化传统的一个组成部分。澳全国有很多春节庆祝活动，人们欢聚一堂共迎蛇年新春，彼此送上祝福，期待新年新机遇。

阿尔巴尼斯表示，澳大利亚对中国出口牛肉、龙虾、葡萄酒等产品，双方经济关系非常重要。但相比经贸联系，澳中两国人民之间的关系更为重要。

澳大利亚反对党领袖达顿在活动上致辞说，春节是庆祝澳中两个伟大国家之间交流往来的绝佳机会。澳中关系可以追溯到19世纪，但未来是两国关系中最重要的元素，两国关系的未来将更加光明。

当天的新春嘉年华活动包括文艺演出、烟花表演等内容，吸引澳大利亚各地数万游客参加。

《 人民日报 》（ 2025年02月02日 03 版）

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