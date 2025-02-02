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为中巴关系带来更多春的希望与美好（大使随笔）

徐学渊
2025年02月02日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　2024年12月，“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。春节这一中国重要传统节日，正在成为世界普遍接受、认同和欣赏的中华文化符号。当中国人民欢庆蛇年新春之际，远在大洋彼岸的巴拿马也进入了“春节时间”。

　　巴拿马位于中美洲地峡，贯通南北美，连接两大洋，巴拿马运河是全球重要贸易水道之一，素有“世界桥梁”之称。独特的地理位置塑造了巴拿马开放包容的精神特性，春节及其蕴含的和平、和睦、和谐等中华文明理念得到巴拿马人民接纳并欢迎，中国文化与巴拿马多元文化互融互鉴、美美与共。

　　自170多年前首批华人到巴拿马修建铁路起，华人为促进巴拿马发展及中巴文化交流作出重要贡献。目前巴拿马约有30万华人，占全国人口总数的7%左右。华人被亲切地称为“老乡”，舞龙舞狮等中国传统文化表演深受喜爱，中式早茶等中餐广受欢迎，当地有种说法叫“没有比中式早茶更地道的巴拿马风味”。自2022年起，春节成为巴拿马全国性节日，春节庆祝活动也被纳入巴拿马国际旅游推介计划。每逢新春，巴拿马多地的公园、广场、街头张灯结彩、锣鼓喧天，当地民众一起欣赏歌舞表演，包饺子吃汤圆，送喜庆红包，沉浸在浓浓的年味之中。

　　中国驻巴拿马大使馆2024年年底开始举办“佳节有中国”系列文化活动。中国彩灯展首次落地中美洲，将首都巴拿马城市中心的奥马尔公园装点得流光溢彩，吸引大量当地民众前来打卡。深圳艺术团带来“古韵新篇”专场文艺演出，呈现一场集歌、舞、乐、剧、武术、魔术于一体的文化盛宴，让数千名观众流连忘返。巴拿马城各大商业中心以“中国红”装点一新，各类促销活动热闹非凡。庙会、展览、中国纪录片展映等丰富多彩的活动在巴拿马全国连番上演，各地民众共迎新春、共祝美好。

　　中国和巴拿马既是老相识，也是新朋友。自2017年建交以来，双边关系快速发展、成果丰硕，给两国人民带来实实在在好处。2024年5月，习近平主席向巴拿马当选总统穆利诺致贺电，引领中巴关系持续深入发展。两国外长在联合国未来峰会期间会见，双方多个高级别团组互访，深化各领域沟通合作。巴方坚定恪守一个中国原则，中方一贯尊重巴拿马对运河的主权，承认运河为永久中立的国际通行水道。

　　中巴务实合作持续深化，让两国人民的日子更好、心灵更近。中国企业承建的重大民生工程——跨巴拿马运河第四大桥项目惠及当地170万居民。巴拿马多种特色产品获准输华，对华出口持续增长。“茶和天下·雅集”、“汉语桥”、“中巴短视频暨摄影大赛”、“你好，中国之夜”电音小组巡演等人文交流活动异彩纷呈，越来越多巴拿马人赴华学习交流，民心相通的感人故事不断涌现。去年9月我在巴拿马走访时，遇到一位山区卫生站的巴拿马医生。她紧握着我的手说，得益于到中国参加的专业培训，她的医术提升很多。她驱车数小时来见我，只为说一句：“谢谢你，中国！”

　　中国共产党二十届三中全会作出了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的战略部署，为中巴关系进一步发展提供了更广阔机遇。中巴是真诚互信的好朋友、互利共赢的好伙伴。期待双方不断深挖各领域交流合作潜力，为中巴关系带来更多春的希望与美好。

　　（作者为中国驻巴拿马大使）

　　《 人民日报 》（ 2025年02月02日 03 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)

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