本报记者 宋亦然

春节期间，秘鲁钱凯港的中秘员工仍坚守岗位。这是两国员工在远程操控设备。

本报记者 宋亦然摄

春联高挂，福字贴满，红灯笼伴着海风轻轻摇曳，秘鲁钱凯港处处洋溢着喜庆的气息，港口的装卸作业正繁忙有序进行。

在二号泊位，一艘满载4.2万吨水泥的货轮正在卸货。“这些水泥将被运往秘鲁各地的施工现场。”中远海运港口秘鲁钱凯公司工程部经理何志勇说。今年是他在秘鲁度过的第三个春节。从曾经的一片荒滩到如今的繁忙景象，何志勇见证了钱凯港建设、发展的每一步，“每次看到堆场上的集装箱和往来港口的卡车，都会从心底升腾起一股自豪感。钱凯港正在地区物流和经济格局中发挥越来越重要的作用，我们的付出和坚守给两国人民带来了更多实惠和机遇。”

春节期间，中秘两国员工坚守岗位，时不时用中文与西班牙语互致“春节快乐”。对于90后工程师吴少伟来说，今年是他第一次在海外过春节。5个月前，他和几名同事远渡重洋，来到钱凯港这座南美首个智慧港口。他和同事们的职责就是协助秘方同事尽快适应智能化港口操作系统、提高操作效率，并掌握复杂情况下的人工处理应对措施。当时的他怀揣着一份期待，也带着些许新奇与忐忑。如今，在智能驾驶集卡有条不紊穿梭、高大的岸桥巨臂精准操作的场景中，吴少伟找到了属于自己的节奏。

“没想到自己能成为钱凯港故事的一部分。通过自己的专长，帮助港口提质增效，这是我启程时许下的愿望，也是现在最让我感到骄傲的事情。”吴少伟笑着说，“和同事一起坚守钱凯港，我感到自豪。”

秘鲁员工阿斯特丽德·洛扎诺在钱凯港担任翻译，同事们都亲切地用中文名“李秀美”称呼她。她毕业于利马里卡多·帕尔马大学孔子学院，曾赴中国交流学习。这是李秀美第三次与同事们一起在港口庆祝春节。她主动设计节日装饰、策划迎春活动，红彤彤的灯笼与春联将港口点缀得年味十足。

“每年这个时候，不少秘鲁家庭都会和中国朋友一道欢庆新春佳节，表达对中国文化的热爱。希望中国同事们在这里感受到家一样的温暖，也希望更多秘鲁同事感受到中国年味。”从窗花到春联，从技术术语到年俗故事，李秀美总能在中西两种语言间自如切换，架起两国员工文化交流的桥梁。“春节期间，大家依然选择坚守岗位，我很敬佩他们的奉献精神，我也愿意陪伴他们。”她说。

2024年11月开港以来，从秘鲁的蓝莓、牛油果等优质农产品到中国制造的家电、汽车，越来越多商品通过钱凯港往来于两国之间。春节期间，又一艘来自中国的班轮抵达港口。据悉，开港两个多月以来，每周都有从中国出海的集装箱班轮抵达钱凯港，从周边南美国家启程的散货轮抵港也成为常态。未来，钱凯港将通过2组干线和3组支线的布局，实现亚洲至南美的运输连接。钱凯港的支线网络将进一步完善，通过3条分别连接巴拿马、智利北部和智利南部的支线，形成南美洲与全球航运网络的有力连接，巩固秘鲁衔接陆海、联通亚洲和拉美的门户地位。

“我相信，中秘两国工作者一定能共同将钱凯港运营得越来越好，这是我们最真挚的新年愿望，也是我们对两国人民的庄严承诺。”何志勇说。

新春的阳光洒满码头，一艘艘货轮满载着两国人民的祝福与期待扬帆起航。作为承载着中秘务实合作和两国人民美好期许的标志性项目，钱凯港将持续赋能包括中秘两国在内的太平洋沿岸经济体共同发展，真正成为秘鲁乃至广大拉美和加勒比国家的繁荣幸福之路，惠及地区国家和民众。

（本报秘鲁钱凯2月1日电）

《 人民日报 》（ 2025年02月02日 03 版）

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