在马来西亚马六甲鸡场街，人们舞动“马中友谊瑞狮”迎接新春。

罗杰·陈摄

比利时布鲁塞尔中国文化中心日前举办“欢乐春节·水韵江苏”民俗文化展。图为桃花坞木版年画代表性传承人乔兰蓉指导小朋友拓印“福”字。

本报记者 牛瑞飞摄

塞尔维亚首都贝尔格莱德市中心日前举行“欢乐春节”庙会。图为舞狮表演者与当地儿童互动。

贝尔格莱德中国文化中心供图

俄罗斯莫斯科市中心马涅什广场日前亮起“中国红”，庆祝中国传统新年。

本报记者 隋 鑫摄

约旦安曼中国文化中心和费城大学孔子学院日前联合主办“2025欢乐春节进校园”活动。图为当地学生展示汉服。

石莹丽摄

格林纳达玛丽秀社区大学孔子学院学生展示“福”字海报。

格林纳达玛丽秀社区大学孔子学院供图

精彩纷呈的文艺演出、丰富多样的文化体验……连日来，全球多地举办春节庆祝活动，各国民众与当地华侨华人等共度新春佳节，在参与体验丰富多彩文化活动的过程中，感受祥和欢乐气氛，促进彼此交流互鉴，共同表达对新一年的美好祝福和期待。

“‘春节’申遗成功令人振奋”

威风凛凛的狮子随鼓点跳跃，灵蛇、大熊猫玩偶等吉祥物令人爱不释手，精彩的节目赢得阵阵喝彩……连日来，德国各地举办丰富多彩的春节活动。2025蛇年“欢乐春节”新春庆典晚会在柏林红色市政厅举行，柏林市政府国务秘书弗洛安·豪尔表示：“‘春节’申遗成功令人振奋，我为中国人民感到高兴。柏林市政府一贯重视同中国在各领域进行交流，希望今后与中国开展更多友好交往。”在中国驻汉堡总领馆举办的春节招待会上，汉堡市议长费特表示：“虽然德中国情和制度不同，但这不妨碍我们彼此欣赏、互学共鉴。期待与中方携手同行，推动双边关系再上新台阶。”

在马来西亚马六甲鸡场街，100人共同舞动一对“马中友谊瑞狮”迎接新春。鸡场街文化坊工委会主席颜天禄说，“马中友谊瑞狮”为呼应马中两国同意联合申请将“舞狮”项目列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录而打造，“这是‘春节’申遗成功后的首个中国传统新年，各族同乐的氛围更加浓郁”。2000余盏红灯笼、6座贺岁牌楼、江苏省赠送的“秦淮花灯”、河南安阳市赠送的“十二生肖甲骨文立体灯饰”等，让这条不足千米的街道年味十足。

在智利首都圣地亚哥，奥希金斯公园的中国公园内人头攒动，小桥流水旁搭建的舞台上，舞龙舞狮、武术舞蹈轮番上演，日前举办的一场新春文化庙会活动引发现场观众满堂喝彩。智利视频博主尼古拉斯·菲格罗亚用手机记录下精彩瞬间。“联合国教科文组织不久前将‘春节——中国人庆祝传统新年的社会实践’列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，更多人将有机会接触春节文化。”菲格罗亚曾在中国留学，他将自己与中国相关的点点滴滴分享在社交媒体上，希望更多人通过自己的视频了解中国传统文化。

“春节是中国最重要的传统节日之一，体现中国文化的独特魅力。”身着汉服，伊拉克萨拉赫丁大学中文系二年级学生兰娜流利地说着主持词。日前，一场春节文化交流活动在萨拉赫丁大学举行。该校语言学院百余名师生兴致勃勃观看了关于中国文化以及“春节”申遗成功的视频，随后又参与了包饺子、写春联等文化体验活动，欣赏了精彩节目。中文系三年级学生罗梦雅说，参加本次活动让她更深入地感受了春节的魅力，更加喜爱中国文化，也更坚定了学中文的决心。

“感受到了春节的喜庆和欢乐”

“新年好呀，新年好呀，祝福大家新年好。我们唱歌，我们跳舞，祝福大家新年好……”日前，塞舌尔国家历史博物馆前广场张灯结彩，第十二届“中国日”庙会在这里举行。塞舌尔国家合唱团、塞舌尔大学孔子学院为当地民众带来舞龙舞狮、歌曲合唱等表演，歌声、掌声、笑声、喝彩声此起彼伏。看节目、品美食，当地银行职员艾伦玩得不亦乐乎。他说，这是自己第一次如此近距离体验中国文化，“我在这里感受到了春节的喜庆和欢乐”。

在南苏丹瓦乌，中国第十五批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队营地内张灯结彩，舞龙舞狮、歌舞表演、中国文化展示等环节令节庆气氛更浓。来自联合国驻南苏丹特派团西战区司令部以及孟加拉国、柬埔寨、加纳等国的友人，与中国维和官兵欢聚一堂，互道新春祝福，共庆传统新年。“活动太棒了，这么多人聚在一起欣赏节目、唱歌跳舞，我非常开心。”来自卢旺达的查尔斯·恩库·伦齐扎说，此次活动激励他学习中文，以便未来更多地了解中国文化。

在摩洛哥最大城市卡萨布兰卡联合国广场，“欢乐春节·中国庙会”活动现场充满欢声笑语。庙会以成都市对外文化交流中心和四川音乐学院联袂奉献的文艺演出开场，现场布置了中国美术家协会“四季交响——来自中国的乡土绘画”展览，以及来自成都的绳编、剪纸、木板拓印、糖画、蛋壳画等非遗互动项目。摩洛哥前高教大臣达乌迪表示，活动让摩洛哥人民了解到中华文化的博大精深。摩中关系历史悠久，源远流长。今天，越来越多中企来到摩洛哥投资兴业，体现了两国关系的深入发展，摩方将继续鼓励、支持摩中友好合作。

“春节已成为全球性的节日”

装点着红黄两色灯笼的廊道下游人如织，可爱灵动的鲤鱼花灯前身着汉服的当地游客争相合影……巴拿马首都巴拿马城的奥马尔公园近日成为新晋网红打卡地，中国彩灯展首次登陆中美洲，吸引当地居民现场感受中国春节的祥和氛围。“尽管巴拿马与中国文化各异，但两国人民亲如兄弟。”巴拿马第一夫人马丽塞尔·科恩表示，点亮夜空的中国彩灯象征着希望、友谊和团结。彩灯展外，巴拿马全国7省9城的华侨华人还联合当地政府，举办了广场演出、新春庙会、文化展、烟花晚会等。

阿尔及利亚各界近日举行精彩纷呈的活动迎接新春佳节。阿尔及尔第二大学举办“欢乐春节——中华文化进校园”活动，阿尔及利亚文化宫举办“欢乐春节——阿尔及利亚艺术家访华采风精品展”，阿尔及利亚旅游和手工业部举办春节活动欢迎中国游客。阿尔及利亚旅游和手工业部秘书长纳赛尔说：“春节已成为全球性的节日，表达着对希望、和平与爱的美好期盼，祝愿阿中两国友好关系在新的一年取得更大发展，期待两国人民的友好交往不断深化。”

书写“福”字、体验拓印非遗项目，静听古琴演奏、领略诗乐古韵，欣赏国画作品、观看茶艺表演……日前，俄罗斯莫斯科中国文化中心举行“欢乐春节”庆祝活动，近300名当地各界人士前来感受中国传统文化的魅力。来自福建省歌舞剧院、福建艺术职业学院、泉州市高甲戏传承中心的演员，献上了舞蹈《闽韵流芳》、打城戏《献铙钹》等精彩表演，赢得现场观众阵阵掌声和喝彩声。俄中友协第一副主席库利科娃表示，春节是中国最隆重、最热闹的节日，也是连接俄中两国民众情感的桥梁之一。两国同庆中国年，共享文明交流互鉴之美。当前，越来越多俄罗斯民众对中国文化产生浓厚兴趣。相信“欢乐春节”等活动的举办，将进一步推动两国人文合作，增进两国民众彼此理解和友好感情，为俄中关系发展注入新活力。

（本报北京、柏林、曼谷、里约热内卢、迪拜、内罗毕、阿尔及尔、莫斯科2月1日电 记者周輖、刘仲华、章念生、时元皓、陈一鸣、管克江、黄炜鑫、郝瑞敏、肖新新）

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《 人民日报 》（ 2025年02月02日 03 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)