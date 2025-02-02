这是2月1日拍摄的塞尔维亚瓦列沃快速路。新华社发（王韡 摄）

新华社贝尔格莱德2月1日电（记者陈颖 石中玉）由中国山东高速集团承建的塞尔维亚瓦列沃快速路项目2月1日举行通车仪式，正式宣告项目主线全线通车。

塞尔维亚总理武切维奇、公共投资部长达尔科·格利希奇、中国驻塞尔维亚大使李明出席仪式并致辞。

这是2月1日拍摄的塞尔维亚瓦列沃快速路。新华社发（王韡 摄）

武切维奇表示，瓦列沃快速路是一条希望之路、承诺之路、解决方案之路，也是一条胜利之路，这条快速路的开通确保瓦列沃和整个科卢巴拉地区不再处于交通封闭状态。

格利希奇在致辞中强调，瓦列沃快速路项目为科卢巴拉地区整体发展带来新机遇，快速路将带来更多投资项目，提高当地居民收入水平。

这是2月1日拍摄的塞尔维亚瓦列沃快速路。新华社发（王韡 摄）

李明表示，瓦列沃快速路项目沿途共有20座桥梁，中企此次克服困难，高质量按合同工期完成项目建设。相信项目全线通车后，必将为沿途各地经济发展和吸引投资创造良好条件，希望未来双方共同建设更多这样的“繁荣之路”。

瓦列沃快速路全长18.3公里，为双向四车道，设计时速100公里，连接塞尔维亚中西部城市瓦列沃市和拉伊科瓦茨市。项目建成后不仅能有效缓解当地交通压力，还将进一步完善和优化塞尔维亚交通网络建设。

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