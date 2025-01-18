1月17日，中外居民在大联欢活动中同台共舞。新华社记者 金良快 摄

当日，“春暖朝阳·巳巳如意”中外居民大联欢新时代文明实践活动在北京朝阳区左家庄街道举行。中外居民欢聚一堂，通过非遗、民俗活动体验及歌舞互动，共同迎接新春佳节的到来。