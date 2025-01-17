新华社北京1月17日电 外交部发言人17日宣布：应世界经济论坛创始人兼董事会主席施瓦布和瑞士、荷兰政府邀请，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥将于1月19日至24日赴瑞士达沃斯出席世界经济论坛2025年年会并访问瑞士、荷兰。

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