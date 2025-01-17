新华社曼谷1月17日电（记者高博）第30届泰国国际旅游展16日在曼谷诗丽吉皇后国家会展中心开幕，中国以主宾国身份受邀参展。

泰国旅游局局长塔帕妮、中国驻泰国大使韩志强等约500人出席了开幕式。

塔帕妮表示，泰国国际旅游展吸引着来自全球各地的旅游从业者和游客参与。中国作为主宾国，无疑为本次展会增添了更多亮点和活力。期待通过这次展会促进更多国家和地区之间的旅游交流与合作。

韩志强在开幕式上说，中泰迈入“免签时代”，激发中泰出入境旅游市场焕发新活力，双向旅游加快回暖。今年是中泰建交50周年，希望中泰两国人民的双向奔赴、相知相亲，为中泰社会经济发展作出贡献，为中泰命运共同体建设注入强大动力。

中国是本届展会展位最多的国家，展台集中展示了中国入境旅游市场的新变化、新发展，带来了中国最新的优质旅游产品服务及精品线路。

泰国国际旅游展是泰国出境旅游市场规模最大、参展国家和地区最多、影响力最广泛的专业旅游展会。此次展会将持续4天，吸引来自不同国家和地区的680多个旅游机构、企业参展，预计将有超过30万人参观。

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